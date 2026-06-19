Irã formaliza reclamação à Fifa contra restrições dos EUA na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã formalizou à Fifa uma reclamação sobre as limitações impostas à sua seleção para viajar pelos Estados Unidos durante a Copa do Mundo.

A Federação Iraniana de Futebol informou à Fifa que os EUA negaram o pedido para chegar mais cedo a Los Angeles para o jogo de domingo (21) contra a Bélgica. A entidade afirma que queria desembarcar dois dias antes da partida, marcada para as 12h (horário local), para dar tempo para aclimatação e descanso aos jogadores, informa reportagem da agência EFE.

A federação diz que a restrição fere a igualdade de condições entre as seleções. "A Federação Iraniana de Futebol considera que estas restrições são incompatíveis com o princípio de igualdade de condições para as equipes participantes e poderiam afetar a preparação técnica das seleções", escreve a FFI, em comunicado.

A FFI disse ter formalizado a reclamação nos canais oficiais da Fifa. "Em consequência, a Federação, ao mesmo tempo em que expressa seu descontentamento com esta decisão, apresentou seu protesto à Fifa através dos canais oficiais", diz a entidade.

A queixa ocorre após um episódio semelhante na semana passada. Na partida contra a Nova Zelândia, diz a FFI, as autoridades americanas permitiram que a delegação viajasse apenas um dia antes do confronto.

OS OBSTÁCULOS DOS IRANIANOS

O Irã também diz enfrentar problemas logísticos e diplomáticos para jogar em solo americano. Os iranianos atribuem a situação à Casa Branca. Por causa disso, a seleção montou seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os EUA.

Autoridades iranianas afirmam que parte da delegação sequer recebeu autorização para entrar nos EUA. De acordo com o relato, 15 integrantes da equipe e membros da comissão técnica e da diretoria não tiveram permissão de ingresso.

Essa é a quarta edição seguida que a seleção iraniana disputa a Copa. Até hoje, ela nunca passou da fase de grupos. Esta é a sétima participação do país no torneio.