Irã fará reclamação formal à Fifa contra restrições dos EUA, diz jornal

(UOL/FOLHAPRESS) - O Irã irá fazer uma reclamação formal à Fifa (Federação Internacional de Futebol) após a seleção receber permissão para desembarcar em Los Angeles para o jogo contra a Bélgica apenas 24h antes do jogo, domingo às 16h (horário de Brasília). A informação foi publicada pelo jornal inglês The Guardian.

O QUE ACONTECEU

Seleção do Irã sofre com restrições impostas pelos EUA. Embora os dois países já tenham feito um acordo para cessar o conflito iniciado em fevereiro, a relação entre os dois países segue complicada. O time mudou sua base para Tijuana, no México, e, com seus jogos nos EUA, tem que fazer todo o processo imigratório a cada jogo. Após o empate com a Nova Zelândia, eles foram informados de que deviam voltar ao México assim que o jogo acabou.

Irã terá que obrigatoriamente viajar no sábado. A delegação entende que o ideal para a preparação seria conseguir chegar antes - o regulamento prevê até dois dias antes - , porém, com a restrição, o time terá que fazer a viagem no sábado de manhã, já que a partida contra a Bélgica será às 12h, no horário local.

Federação reclama de falta de igualdade de condições em relação às outras seleções. A Ffiri soltou um comunicado criticando as restrições e argumentou que isso pode afetar negativamente as equipes. "A federação de futebol do Irã acredita que tais restrições são incompatíveis com o princípio de oferecer condições igualitárias a todas as equipes participantes e podem afetar negativamente os processos de preparação das equipes".

No mesmo comunicado, a Ffiri informou que irá reclamar formalmente à Fifa. "Em consequência disso, a federação fará formalmente expressar sua insatisfação e fará uma reclamação formal com a Fifa pelos canais apropriados. Apesar das limitações, a seleção do Irã continuará a preparação programada e segue totalmente focada na próxima partida contra a Bélgica".