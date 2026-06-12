Irã e Estados Unidos podem se enfrentar na Copa? Veja quais são as chances

(UOL/FOLHAPRESS) - Irã e Estados Unidos, que estão em guerra, podem se enfrentar nos gramados da Copa do Mundo de 2026. Caso avancem à fase eliminatória, um confronto poderá acontecer já na primeira rodada do mata-mata, dependendo de uma combinação específica de resultados na fase de grupos.

COMO SERÁ O CAMINHO DO IRÃ

Integrante do Grupo G, o Irã disputará suas três partidas da primeira fase nos Estados Unidos. A estreia será em 15 de junho, contra a Nova Zelândia. Em seguida, a equipe enfrentará a Bélgica, no dia 21, e o Egito, no dia 27.

COMO SERÁ O CAMINHO DOS ESTADOS UNIDOS

Uma das seleções anfitriãs da Copa, os Estados Unidos estreiam em 12 de junho, contra o Paraguai. Pelo Grupo D, os norte-americanos ainda enfrentarão a Austrália, no dia 19, e a Turquia, no dia 25.

ELES SE ENCONTRAM?

Irã e Estados Unidos podem se enfrentar logo na primeira fase do mata-mata se ambos terminarem a fase de grupos na segunda colocação de suas respectivas chaves.

Embora seja possível, o cenário não é considerado o mais provável. Em tese, o Irã deve disputar a segunda colocação com o Egito, enquanto a Bélgica aparece como favorita ao primeiro lugar do Grupo G.

Já os Estados Unidos têm um caminho mais equilibrado. A seleção deve brigar pelas primeiras posições com Turquia e Paraguai, enquanto a Austrália surge como "zebra".

Os dois países já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, sempre pela fase de grupos. Em 1998, na França, o Irã venceu por 2 a 1. Já em 2022, no Catar, os Estados Unidos ganharam por 1 a 0.