Invasão colombiana e Ronaldo: Miami tem o jogo mais disputado da 1a fase

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Colômbia e Portugal foi a que teve maior procura de ingressos na primeira fase da Copa. Ora, de um lado um time praticamente local (Colômbia) e do outro a equipe de um dos astros da Copa (Ronaldo) em um dos confrontos mais equilibrados até aqui.

A cidade de Miami tem cerca de 240 mil pessoas na comunidade colombiana, a segunda maior da cidade. Só fica atrás da fatia de cubanos entre os migrantes. E há mais gente espalhada pela Flórida.

Do outro lado, a torcida portuguesa não é tão numerosa, mas os fãs de Cristiano Ronaldo, sim. Trata-se de um jogador que tem 669 milhões de seguidores no Instagram.

Como resultado, foi o jogo mais procurado da 1ª fase. Ainda há ingressos para revenda por preços exorbitantes. Cobra-se US$ 3.600 (R$ 18 mil) no valor mais baixo nos sites de comercialização secundária.

Diante de tal expectativa, o técnico de Portugal, Roberto Martínez, contou que vem se preparando para esse jogo há três meses. Foi por conta desta partida que a delegação portuguesa optou por uma sede na Flórida, em Palm Beach, a cerca de 1h30 do estádio.

"Esse jogo começamos a preparação em março. Tivemos 13 treinos em Miami. No planejamento era ficar em Miami para preparar jogo para Colômbia. Jogo de Houston dependia de treino diferente. Jogadores estão preparados. Porque é uma grama diferente que não jogamos na Europa", contou.

O gramado do Estádio de Miami é de Bermuda Grass, mas propício para temperaturas quentes, em vez do de inverno usado na Europa.

A cidade da Flórida registra temperaturas de 30ºC no final da tarde quando ocorrerá o jogo. No meio do dia, chega a provocar mal-estar em quem não está preparado devido à força do sol.

A Colômbia, por sua vez, priorizou a preparação para as duas partidas iniciais no México, que tinha altitude. A ideia, que deu certo, era chegar já classificado para a terceira partida da 1ª fase.

"Portugal não teve partidas na altura, e nós tivemos duas. Tivemos que Tivemos de jogar entre 1.500 e 1.600 metros de altitude. Cada equipe trabalhou de acordo com roteiro. A questão climática. Barranquilla (onde fica a sede da seleção colombiana) é uma cidade de calor e umidade. Mas a programação foi para as duas partidas", explicou o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo.

Em campo, há um respeito mútuo entre jogadores e técnicos pela qualidade dos dois lados. Martinez entende que a Colômbia tem um padrão bem demarcado de como joga, a ponto de parecer um time e não uma seleção.

"Creio que quando pode falar de uma seleção colombiana, falamos da certeza do que é seleção mostra o bom trabalho do professor. Colômbia é muito completa. Grande qualidade entrelinhas, James, Arias. É uma equipe que não precisa da bola pra te fazer dano. Pode jogar na transição, com atletas como Luiz Díaz e Suárez são rápidos. Há dois laterais ofensivos. Trabalha a seleção como um clube", disse Martinez.

Também houve elogios de Lorenzo para a seleção portuguesa. Ressaltou que não é possível concentrar marcação individual em Cristiano Ronaldo porque há vários outros bons jogadores.

"Uma equipe tem que tomar cuidado com Cristiano e todos. Não pode cuidar de um jogador e passa pelo outro lado. Equipe completa que tem que prestar atenção em todos os jogadores", analisou.

É certo que os preços da Fifa para ingressos passaram da conta. Esse é um duelo, no entanto, que vale a expectativa em torno dele.