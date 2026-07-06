Internautas relembram 'maldição do gato' após eliminação da seleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da derrota e da eliminação da seleção brasileira para a Noruega, muitos internautas relembraram o caso da 'maldição do gato'. Na busca por explicações para os recentes insucessos, um episódio ocorrido em 2022 teria trazido mau agouro e atraído energia negativa para o time do Brasil.

Na Copa do Mundo daquele ano, na antevéspera da partida entre Brasil e Croácia (que culminou na eliminação brasileira), um assessor de comunicação da CBF retirou um gato, que estava em cima da mesa onde Vinicius Junior dava entrevista, de uma forma no mínimo pouco carinhosa, apontada nas redes sociais como agressiva e até violenta.

A partir desse momento, a suposta maldição do gato sobre a seleção brasileira teria começado.

Internautas passaram a associar à maldição derrotas em competições importantes, como a eliminação na Copa do Mundo de 2022 e na Copa América de 2024, as duas derrotas para a Argentina nas fase de classificação para a Copa do Mundo -sendo uma delas por goleada, por 4 a 1-, além do fraco desempenho da equipe durante toda a campanha das eliminatórias. E agora na derrota contra a Noruega.

Nas redes sociais, internautas brincam e especulam se a suposta maldição durará nove Copas do Mundo, uma para cada vida do felino, ou se ela só chegará ao fim quando alguém da seleção brasileira pedir desculpas ao animal.

O jornal argentino Olé não perdeu a oportunidade de caçoar o fiasco do Brasil diante da Noruega e também comentou o caso após a eliminação, questionando se esse seria mais um capítulo da maldição.