Internautas invadem redes de atacante Balogun e falam em 'corrupção'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recorde de gols, de jogos, de invencibilidade. Tudo ficou em segundo plano na Copa do Mundo.

O tema mais comentado do Mundial é a lisura da competição, colocada em dúvida depois que o atacante Balogun, dos Estados Unidos, teve anulada a suspensão que teria de cumprir por ter levado cartão vermelho, o que o deixou apto para enfrentar a Bélgica.

A situação ganhou contornos políticos depois que o próprio presidente Donald Trump admitiu que entrou em contato com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, para rever a punição ao jogador americano, que aconteceu na quarta (1º), diante da Bósnia, em vitória da seleção da casa por 2 a 0.

Na ocasião, o brasileiro Raphael Claus, orientado pelo venezuelano Juan Soto, no VAR, expulsou o atacante por excesso de violência em uma falta -ainda que, aparentemente, o lance pareceu acidental.

No Instagram, o perfil de Folarin Balogun passou a receber centenas de comentários ligados à corrupção.

A última postagem do jogador é de uma foto sua em campo, de costas, com a camisa 20 dos Estados Unidos e seu nome em evidência. Um internauta belga (país rival das oitavas) comentou: "Obrigado, por causa da sua corrupção o mundo vai torcer por nós". O comentário recebeu respostas como "é uma vergonha" ou "é vergonhoso que os EUA precisem trapacear para tentar vencer".

Uma das poucas tentativas de defesa aponta que "Ronaldo esteve na mesma situação durante as Eliminatórias".

O comentário se refere ao caso do português Cristiano Ronaldo, em que ele foi expulso contra a Irlanda pelas Eliminatórias europeias, pegando um gancho de três jogos, o que o deixaria fora do início da Copa.

Assim como aconteceu com Balogun, a pena foi suspensa, mas CR7 chegou a cumprir um jogo -o que não acontece agora com o norte-americano.

Até postagens anteriores do atleta foram invadidas de comentários indignados relacionados ao caso. Na postagem anterior, Balogun escreve "feliz 4 de julho América!". A primeira resposta, com 1.573 curtidas até o momento, diz "feliz dia da corrupção". A palavra corrupção aparece ainda em outras dezenas de comentários.

Balogun é o principal atacante da seleção americana, com 3 gols em 4 jogos. Ele tinha cerca de 300 mil seguidores antes da estreia no Mundial, no dia 12 de junho, quando fez 2 gols no 4 a 1 contra o Paraguai.

O número subiu para 571 mil na primeira partida do mata-mata, quando fez um gol e teve a polêmica expulsão diante da Bósnia. Depois do incidente, ele já está com 875 mil seguidores.