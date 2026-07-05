Inimigos do passe certo? Paraguai deixa Copa com recorde duplo de erros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraguai se despediu da Copa do Mundo com derrota para França por 1 a 0, nas oitavas de final, e volta para casa com um recorde negativo em dose dupla.

O QUE ACONTECEU

O Paraguai registrou as duas maiores porcentagens de passes errados da história das Copas durante dois jogos nesta edição. Os dados são coletados pela Opta desde 1966.

A seleção paraguaia errou 45,9% dos passes que tentou no jogo contra a França. A marca só não foi pior do que contra a Turquia, quando a seleção falhou em 46,1% das tentativas.

Em ambos os jogos há uma "coincidência": a retranca. Contra os franceses, a seleção paraguaia assumiu a postura defensiva desde o início devido ao nível do time adversário. Contra a Turquia, a Albirroja precisava vencer, saiu na frente e teve Almirón expulso pela "lei Vini Jr." daquele momento em diante, a defesa foi a principal arma.

Mas a postura defensiva também proporcionou uma marca positiva na Copa. O Paraguai teve uma média de 26,4 desarmes por partida nesta edição, a maior de uma equipe desde a Argentina de 2006, que teve o mesmo número. Os dados também são da Opta.

A nível de resultados, a campanha na Copa não foi de toda ruim. O Paraguai começou o torneio sendo goleado pelos Estados Unidos por 4 a 1, mas venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou por 0 a 0 com a Austrália para avançar de fase.

No mata-mata, surpreendeu o mundo ao eliminar da Alemanha, nos pênaltis. A seleção paraguaia só caiu para a França, já nas oitavas de final da competição, após um gol de pênalti de Mbappé.