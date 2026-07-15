Inglaterra se amontoa na defesa após o gol, e Argentina martela até virar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo da semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra nesta quarta-feira (15) sem grandes chances para ambos os lados, com o jogo se concentrando essencialmente no meio de campo, a situação mudou completamente de figura a partir da segunda etapa, em especial depois de Anthony Gordon abrir o placar para o English Team.

A partir do gol dos ingleses, aos 9 minutos do segundo tempo, a partida tornou-se uma verdadeira disputa entre o ataque argentino e a defesa da Inglaterra.

O mapa de calor que indica onde os jogadores mais se concentraram dentro do gramado mostra que, até abrir o placar, a equipe inglesa estava relativamente bem distribuída dentro de campo, com uma presença maior próxima ao círculo central, pela esquerda, com Elliot Anderson e Anthony Gordon, e também pela ponta direita, com Declan Rice e Morgan Rogers.

Depois de Gordon fazer o gol, completando para o fundo das redes após receber cruzamento pela direita de Rogers, o time inglês recuou completamente, com o técnico alemão Thomas Tuchel optando por apenas se defender para tentar garantir a vitória pelo placar mínimo.

O mapa de calor mostra claramente que, nos 46 minutos que se seguiram ao gol -considerando os acréscimos-, a Inglaterra jogou basicamente dentro da grande área do gol defendido pelo arqueiro inglês Jordan Pickford.

Tuchel teve importante contribuição para o resultado, com substituições que estimularam a reação da Argentina. Ele tirou o atacante Gordon para colocar em seu lugar o zagueiro Ezri Konsa, além de trocar o lateral direito Reece James pelo zagueiro Dan Burn.

A Argentina, por sua vez, já concentrava a maior parte de suas jogadas até o gol inglês pela direita, principalmente com Lionel Messi, que se movimentava incessantemente no entorno da grande área adversária em busca da criação de jogadas que levassem ao gol.

Depois do gol, o mapa de calor da Argentina mostra que a equipe liderada por Lionel Scaloni praticamente não trocou passes em seu campo defensivo, com todas as jogadas acontecendo na entrada da grande área da Inglaterra, a maior parte delas protagonizada por Messi.

Assim como Tuchel fez substituições que recuaram a equipe, Scaloni, por outro lado, optou por entradas que fizeram a Alviceleste avançar em campo em busca da reação.

O técnico argentino tirou o volante Paredes para promover a entrada do atacante Nico González, e também sacou o lateral esquerdo Tagliafico, colocando em seu lugar o atacante Lautaro Martínez.

Os dados da partida mostram que, após finalizar somente duas vezes contra a meta inglesa no primeiro tempo, a Argentina tentou 13 finalizações na segunda etapa, 10 delas depois de o rival abrir o placar.

Em uma delas, aos 40 minutos, Enzo Fernández empatou em chute colocado da entrada da grande área, após assistência de Messi.

Apenas seis minutos depois, logo após Alexis Mac Allister acertar a trave pela segunda vez, Lautaro Martínez completou de cabeça para o fundo das redes para decretar a virada argentina, mais uma vez após cruzamento de Messi pela direita.

Já a Inglaterra, que havia finalizado somente uma vez no primeiro tempo, teve quatro finalizações na segunda etapa, a primeira delas com o gol de Gordon.