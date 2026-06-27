Inglaterra pode mudar peças contra o Panamá, enquanto Croácia e Gana fazem confronto decisivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inglaterra e Panamá já têm história na Copa, quem diria. Em 2018, na Rússia, Harry Kane saiu com a chuteira de ouro após fazer 6 gols. Boa parte de seu sucesso na artilharia foi graças ao confronto da fase de grupos, contra o Panamá, quando marcou três de seus seis gols no torneio na vitória por 6 a 1.

Oito anos depois, ingleses e panamenhos voltam a duelar no Mundial neste sábado (27), às 18h, no estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA).

E o inglês Kane vai precisar novamente calibrar a pontaria contra a seleção caribenha para entrar na briga pela artilharia. Até o momento, ele tem 2 gols, marcados no 4 a 2 contra a Croácia -Lionel Messi lidera com 5.

A Inglaterra do técnico Thomas Tuchel deve fazer alterações na escalação e, quiçá, no esquema tático, tudo em busca de uma equipe mais ofensiva para furar o previsível bloqueio panamenho.

No outro jogo do Grupo L, Croácia e Gana fazem duelo decisivo na Filadélfia, também às 18h.

Até o momento, Gana está em segundo lugar na chave, com 4 pontos, depois de arrancar um empate contra a favorita Inglaterra. A Croácia tem 3 pontos e saldo de -1. Um empate classificaria os dois, mas colocaria a seleção de Modric como um dos terceiros colocados. O segundo lugar do Grupo L enfrenta na próxima fase o vice do Grupo K, que tem Colômbia e Portugal na dianteira.

PANAMÁ x INGLATERRA

Sáb. (27), às 18h, no estádio MetLife (EUA).

Na TV Globo, SporTV, Ge TV (Globoplay) e CazéTV

CROÁCIA x GANA

Sáb. (27), às 18h, no estádio Lincoln Financial Field (EUA)

Na TV: CazéTV