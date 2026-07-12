Inglaterra iguala suas duas melhores campanhas em Copa desde o título de 1966
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer a Noruega neste sábado (11) nas quartas de final, a Inglaterra, país que se orgulha de ter criado o futebol, espera finalmente deixar para trás os anos de maus resultados na Copa do Mundo desde o seu primeiro e único título mundial, 60 anos atrás.
De 1966 para cá, o melhor resultado inglês em Copas foi o quarto lugar. Aconteceu duas vezes: em 1990, na Itália, e em 2018, na Rússia. Ao chegar à semifinal em 2026, a seleção garante ao menos igualar essas duas campanhas.
Em 1966, quando os ingleses sediaram o torneio, venceram a Alemanha Ocidental na final por 4 a 2, em Wembley.
Comandada por Alf Ramsey, a equipe tinha craques como Bobby Moore, Gordon Banks e Bobby Charlton --este último, ídolo do brasileiro Endrick, 19.
Na fase de grupos, os ingleses empataram com o Uruguai e venceram o México e a França. Para chegar à final contra a Alemanha Ocidental, superaram Argentina e Portugal.
Na final, que teve prorrogação, Geoff Hurst fez três dos quatro gols da Inglaterra --o primeiro hat-trick em uma final de Copa do Mundo, feito igualado apenas em 2022, pelo francês Mbappé.
Em 1990, a Inglaterra foi eliminada na semifinal pela Alemanha Ocidental, nos pênaltis. Perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Itália, por 2 a 1.
Na África do Sul, em 2010, com um desempenho indigente, os ingleses foram goleados pela Alemanha nas oitavas de final por 4 a 1.
Apesar de ter jogado melhor do que seus adversários nas três partidas da fase de grupos em 2014, no Brasil, perdeu para Itália e Uruguai e empatou com a Costa Rica. Terminou sem chegar ao mata-mata.
Na melhor campanha recente, em 2018, a Inglaterra caiu na semifinal, contra a Croácia por 2 a 1, e perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Bélgica, por 2 a 0.
No Qatar, em 2022, foi eliminado pela França nas quartas de final, por 2 a 1.