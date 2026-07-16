Inglaterra foi o 1º rival do top 10 da Fifa vencido pela Argentina na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, registrando sua primeira vitória contra uma seleção do Top 10 da Fifa nesta edição do torneio.

A Argentina venceu a Inglaterra, quarta colocada no ranking da Fifa, e avançou para a final da Copa. O jogo terminou em 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), quebrando a sequência de pegar apenas rivais fora do Top 10.

A equipe de Lionel Scaloni ainda não havia enfrentado nenhuma seleção do top 10 do ranking da Fifa divulgado antes do início da Copa. Até a semifinal, a média da posição dos adversários argentinos era de aproximadamente 38º lugar.

Na fase de grupos, os argentinos lideraram a chave sem grandes dificuldades no papel. A equipe venceu a Argélia (29ª no ranking) por 3 a 0, a Áustria (23ª) por 2 a 0 e a Jordânia (63ª) por 3 a 1.

O mata-mata trouxe mais drama para a Argentina, apesar do ranking baixo dos rivais. A seleção eliminou Cabo Verde (67ª) por 3 a 2 na prorrogação, o Egito (29º) por 3 a 2 de virada após sair perdendo por 2 a 0, e a Suíça (19ª) por 3 a 1, também na prorrogação.

Agora, a Argentina enfrentará outro rival do Top 10 na grande decisão do Mundial. O adversário será a Espanha, segunda colocada no ranking da Fifa, no que será o segundo teste de elite consecutivo para os argentinos.