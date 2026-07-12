Inglaterra é única campeã mundial que Messi nunca enfrentou: 'É especial'
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi tem mais de 200 jogos pela seleção argentina, mas nenhum deles foi contra a Inglaterra. Essa espera está por acabar: ele e seus companheiros vão enfrentar os ingleses na semifinal da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Messi já vive a expectativa pelo confronto. O camisa 10 destacou que "será um jogo especial".
"A verdade é que será um jogo especial. É a minha primeira vez contra a Inglaterra. Joguei contra todos, menos contra a Inglaterra, uma seleção grande, uma potência. É sempre bom jogar contra seleções assim", dissse Lionel Messi, na zona mista, após Argentina 3 x 1 Suíça.
A Inglaterra é a única seleção campeã mundial que Messi nunca enfrentou. A última vez que a Argentina enfrentou os ingleses foi em um amistoso disputado em 2005, quando o camisa 10 ainda surgia no Barcelona e não era convocado.
O confronto de quarta-feira promete ser tenso. Argentina e Inglaterra carregam rivalidade de anos por motivos de dentro e fora do campo. Foi em um jogo contra os ingleses que Maradona anotou o famoso gol "La Mano de Dios", na Copa de 1986. Quatro anos antes, os dois países haviam travado uma guerra pelo controle das Ilhas Malvinas e que terminou com vitória dos europeus.
Em campo, o retrospecto de Messi é bem equilibrado contra seleções campeãs do mundo. Nos números, ele leva a melhor sobre Itália e Uruguai, mas empata com Brasil, Alemanha e França e perde só para a Espanha [veja abaixo].
Messi x campeãs do Mundo
Uruguai
8 vitórias
3 empates
2 derrotas
6 gols marcados
Brasil
6 vitórias
2 empates
6 derrotas
5 gols marcados
Alemanha
2 vitórias
0 empate
2 derrotas
1 gol marcado
França
1 vitória
1 empate
1 derrota
3 gols marcados
Espanha
1 vitória
0 empate
2 derrotas
2 gols marcados
Itália
1 vitória
0 empate
0 derrota
0 gol marcado