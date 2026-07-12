Inglaterra é única campeã mundial que Messi nunca enfrentou: 'É especial'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Messi tem mais de 200 jogos pela seleção argentina, mas nenhum deles foi contra a Inglaterra. Essa espera está por acabar: ele e seus companheiros vão enfrentar os ingleses na semifinal da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Atlanta.

Messi já vive a expectativa pelo confronto. O camisa 10 destacou que "será um jogo especial".

"A verdade é que será um jogo especial. É a minha primeira vez contra a Inglaterra. Joguei contra todos, menos contra a Inglaterra, uma seleção grande, uma potência. É sempre bom jogar contra seleções assim", dissse Lionel Messi, na zona mista, após Argentina 3 x 1 Suíça.

A Inglaterra é a única seleção campeã mundial que Messi nunca enfrentou. A última vez que a Argentina enfrentou os ingleses foi em um amistoso disputado em 2005, quando o camisa 10 ainda surgia no Barcelona e não era convocado.

O confronto de quarta-feira promete ser tenso. Argentina e Inglaterra carregam rivalidade de anos por motivos de dentro e fora do campo. Foi em um jogo contra os ingleses que Maradona anotou o famoso gol "La Mano de Dios", na Copa de 1986. Quatro anos antes, os dois países haviam travado uma guerra pelo controle das Ilhas Malvinas e que terminou com vitória dos europeus.

Em campo, o retrospecto de Messi é bem equilibrado contra seleções campeãs do mundo. Nos números, ele leva a melhor sobre Itália e Uruguai, mas empata com Brasil, Alemanha e França e perde só para a Espanha [veja abaixo].

Messi x campeãs do Mundo

Uruguai

8 vitórias

3 empates

2 derrotas

6 gols marcados

Brasil

6 vitórias

2 empates

6 derrotas

5 gols marcados

Alemanha

2 vitórias

0 empate

2 derrotas

1 gol marcado

França

1 vitória

1 empate

1 derrota

3 gols marcados

Espanha

1 vitória

0 empate

2 derrotas

2 gols marcados

Itália

1 vitória

0 empate

0 derrota

0 gol marcado