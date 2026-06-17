Inglaterra e Croácia fazem jogo pesado

Inglaterra e Croácia entram em campo nesta quarta-feira (16) no AT&T Stadium, em Dallas, naquele que é o confronto mais pesado da primeira rodada da Copa do Mundo e que tem duas equipes que, se não são favoritas ao título, não podem ser desprezadas.

Os croatas, liderados por Luka Modric, foram terceiros colocados no Catar 2022 e vice-campeões na Rússia 2018. Eles se classificaram para a Copa do Mundo de forma invicta. Do outro lado, a Inglaterra, comandada pelo alemão Thomas Tuchel, não só terminou a qualificação para o mundial sem perder, como conseguiu 100% de aproveitamento.

As boas campanhas não são o único presságio de bom duelo. No único confronto entre Inglaterra e Croácia em mundiais foi em 2018, quando se enfrentaram na semifinal. Os croatas abriram o placar com Trippier, de falta, colocou os ingleses na frente, mas Ivan Perisic e Mario Mandzukic marcaram e garantiram a vaga do país na final.