Inglaterra e Croácia fazem jogo mais esperado da 1ª rodada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se o novo formato da Copa do Mundo chegou a receber críticas pelo possível desnível técnico entre as seleções, o confronto entre Inglaterra e Croácia fica totalmente fora dessa perspectiva. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Dallas, em um duelo que exala equilíbrio. Será o encontro entre os ingleses -um dos favoritos ao título- e os croatas, vice-campeões de 2018 e semifinalistas em 2022.

A partida também será uma vitrine para o torcedor acompanhar grandes nomes do futebol mundial. Do lado croata, o incansável Luka Modric segue como a grande mente pensante da equipe, enquanto a Inglaterra deposita suas fichas no faro de gol do experiente Harry Kane.

Aos 40 anos, Luka Modric continua sendo a referência máxima na criação de jogadas e o grande líder do elenco croata. Ao entrar em campo, o camisa 10 iniciará a sua quinta participação em Copas do Mundo, alcançando a marca de 20 jogos na história do torneio.

Caso a Croácia avance no Mundial, Modric pode atingir o patamar de 200 exibições com a camisa de seu país. Para os amantes do futebol, esta Copa tem um sabor de "última dança" e o tom de uma despedida histórica com o meia.

Aos 32 anos, Harry Kane chega à sua terceira Copa do Mundo respaldado por uma fase espetacular no Bayern de Munique. O centroavante vive uma temporada com números que assustam qualquer adversário: ele balançou as redes 67 vezes em 58 jogos.

Agora, sua meta pessoal é se tornar o maior artilheiro inglês na história dos Mundiais. Chuteira de Ouro na Copa de 2018, Kane soma oito gols na competição e está a apenas dois de igualar o recorde do lendário Gary Lineker, que tem dez.

O retrospecto geral do confronto dá vantagem à Inglaterra diante da Croácia: em 11 partidas disputadas na história, os ingleses venceram seis, empataram duas e sofreram apenas três derrotas.

No entanto, quando o assunto é Copa do Mundo, a memória mais prazerosa pertence aos croatas. Na semifinal do Mundial de 2018, na Rússia, a Croácia quebrou o favoritismo do rival e eliminou a Inglaterra com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação.