Inglaterra e Croácia abrem grupo L com um dos duelos mais difíceis da 1ª rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inglaterra e Croácia abrem o grupo L com um dos confrontos mais fortes desta fase da Copa do Mundo 2026, às 17h desta quarta-feira (17).

Enquanto a Inglaterra chega como uma das favoritas ao título, a Croácia, mesmo com elenco envelhecido, é respeitada pelo bom desempenho nas últimas duas edições: o vice-campeonato em 2018, eliminando os ingleses nas semifinais, e o 3º lugar em 2022, após bater o Brasil nas quartas.

Os ingleses têm sua grande estrela em ascensão: o experiente Harry Kane, 32, artilheiro da Copa de 2018, com seis gols, vem de temporada excepcional no Bayern de Munique, marcando 61 vezes em 51 partidas.

Os jovens, mas já experientes Jude Bellingham, 22, Bukayo Saka, 24, e Declan Rice, 27, completam a listagem de craques do time na composição ousada de Thomas Tuchel.

O técnico alemão deixou de fora grandes nomes como Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) e o ex-capitão da equipe Harry Maguire (Manchester United). Ao mesmo tempo, convocou jogadores de times modestos, como Ivan Toney (Al-Ahli), Morgan Rogers e Ollie Watkins (ambos do Aston Villa).

A partida contra a Croácia será uma prova de fogo para o time do alemão. Afinal, do outro lado há uma envelhecida, mas ainda insubestimável seleção croata. Assim como nas últimas edições, não entra como uma das favoritas.

Seu grande nome continua a ser o consagrado meio-campista Luka Modric, que, aos 40 anos, deve disputar sua quinta e última Copa do Mundo.

Outros bons veteranos compõem o meio croata, como Ivan Perisic, 37, Andrej Kramaric, 34, e Mateo Kovacic, 32. O principal embate deve acontecer ali mesmo, no meio de campo, onde a Croácia tem facilidade para prender a bola e a Inglaterra tem muita juventude e intensidade.

Nas eliminatórias para a Copa, os ingleses não sofreram nenhum gol em oito jogos, embora seus adversários fossem seleções muito mais fracas, como Albânia, Letônia, Andorra e Sérvia. Resta saber se conseguirão manter o gol tão protegido no torneio.

Já o desempenho croata no embate pode indicar quão longe esse elenco é capaz de chegar após duas campanhas excepcionais e pouca renovação.

INGLATERRA x CROÁCIA

Grupo L | 17 de junho, às 17h

Estádio de Dallas, em Dalas (EUA)

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