Inglaterra e Colômbia mostram força, e Portugal tropeça na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dos confrontos mais esperados da primeira fase da Copa do Mundo, a Inglaterra apresentou um futebol mais eficiente e derrotou a Croácia por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira (17) no estádio AT&T lotado, em Dallas, com 70.389 espectadores, pelo Grupo L.

No primeiro tempo, Harry Kane marcou duas vezes, chegou ao seu décimo gol em Copas e se tornou, ao lado de Gary Lineker, o maior artilheiro da Inglaterra em Mundiais.

A Croácia buscou o empate ainda no primeiro tempo com belos gols de Baturina e Musa. A segunda etapa teve pressão dos ingleses, que marcaram com Bellingham e Rashford, e grande atuação do goleiro croata Livakovic.

Na próxima terça (23), a Inglaterra enfrenta Gana em Boston, às 17h, e a Croácia vai ao Canadá pegar o Panamá, às 20h.

GANA 1 X 0 PANAMÁ

Gana estreou na Copa no BMO Field, em Toronto, com vitória nos acréscimos do segundo tempo sobre o Panamá. As seleções integram o Grupo L, ao lado da Inglaterra e da Croácia países considerados favoritos na chave.

O empate sem gols parecia certo, mas a seleção africana aproveitou um contra-ataque nos acréscimos. Brandon Thomas-Asante deu assistência para o meia Caleb Yirenkyi, que marcou e garantiu a vitória.

Com isso, o Panamá segue sem vitórias em Copas do Mundo. O time estreou no Mundial em 2018, na Rússia, e foi eliminado na fase de grupos com derrotas para Bélgica (3 a 0), Inglaterra (6 a 1) e Tunísia (2 a 1).

Já o time ganês, treinado pelo veterano português Carlos Queiroz, começou bem no objetivo de repetir uma boa campanha, como a de 2010, quando chegou às quartas de final. Esta é a quinta vez que a equipe participa da Copa.

PORTUGAL 1 X 1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

Um dia depois de Lionel Messi comandar a vitória da Argentina sobre a Argélia com três gols, Cristiano Ronaldo teve uma estreia discreta na Copa do Mundo.

O atacante português passou em branco no empate por 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo nesta quarta, no Houston Stadium, nos Estados Unidos. Os gols foram marcados por João Neves e Yoane Wissa.

A diferença entre Messi e CR7 aparece de forma clara nas estatísticas da primeira rodada.

Cristiano permaneceu em campo durante os 90 minutos da partida de Portugal, mas não conseguiu acertar nenhuma finalização na direção do gol adversário ele deu dois chutes em situação semelhante, após cruzamento do lado direito do ataque.

O craque argentino, por sua vez, atuou por 80 minutos e terminou o jogo com quatro chutes no alvo e três gols.

O empate marcou o retorno da República Democrática do Congo a uma Copa do Mundo após 52 anos, quando ainda competia como Zaire. A seleção atingiu dois marcos históricos: o primeiro gol e o primeiro ponto na história do torneio.

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UZBEQUISTÃO 1 X 3 COLÔMBIA

No último jogo da primeira rodada da Copa, a Colômbia impôs sua maior qualidade técnica e derrotou o estreante Uzbequistão por 3 a 1 na noite desta quarta no estádio Azteca, na Cidade do México, pelo Grupo K.

Com o resultado, a Colômbia assume a liderança isolada do grupo, com 3 pontos, deixando República Democrata do Congo e Portugal na sequência com 1 ponto. Na lanterna está o Uzbequistão, zerado.

O destaque do duelo foi o atacante colombiano Luis Díaz, que fez o segundo gol e deu passe para o primeiro, do lateral Muñoz. Fayzullaev chegou a empatar o confronto em 1 a 1, mas o gol de Díaz e depois o de Campaz, já nos acréscimos, deu o resultado final.

A Colômbia volta a campo na próxima terça-feira (23) para enfrentar a República Democrática do Congo, às 23h (de Brasília). O Uzbequistão encara Portugal no mesmo dia, às 14h.