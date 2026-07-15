Inglaterra e Argentina revivem clássico em duelo para ir à final
Reencontro que ocorre após 40 anos do confronto marcado pelo "gol do século" de Diego Maradona e pela "mão de Deus" é a chance de disputar uma final de Copa do Mundo na decisão contra a Espanha na tarde do próximo domingo, nos EUA
por Agência Estado
Publicado em 14/07/2026 às 22:07Atualizado em 14/07/2026 às 22:14
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