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Inglaterra e Argentina revivem clássico em duelo para ir à final

Reencontro que ocorre após 40 anos do confronto marcado pelo "gol do século" de Diego Maradona e pela "mão de Deus" é a chance de disputar uma final de Copa do Mundo na decisão contra a Espanha na tarde do próximo domingo, nos EUA

por Agência Estado
Publicado em 14/07/2026 às 22:07Atualizado em 14/07/2026 às 22:14
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Rivalidade histórica que extrapola o campo, reencontro após 40 anos do confronto marcado pelo "gol do século" de Diego Maradona e pela "mão de Deus", chance de disputar uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos e a oportunidade de chegar à terceira decisão em 12 anos.Todos esses componentes estão em jogo na segunda semifinal do Mundial da Améric

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