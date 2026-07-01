Inglaterra, Bélgica e EUA em campo

A Copa do Mundo de 2026 dá sequência, nesta quarta-feira (1º), à fase de mata-mata com mais três confrontos válidos pelos 16 avos de final. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo defendendo o favoritismo, mas terão pela frente adversários capazes de protagonizar novas surpresas no torneio.

A Inglaterra abre a programação do dia contra a República Democrática do Congo, às 13 horas, em Atlanta. Respaldada por uma campanha consistente na fase de grupos e líder do Grupo L, a seleção comandada por Thomas Tuchel confirmou o favoritismo ao superar Croácia e Gana e administrar a classificação na última rodada. Com um elenco repleto de estrelas e um ataque eficiente, os ingleses aparecem entre os principais candidatos ao título.

Do outro lado, a República Democrática do Congo é uma das grandes histórias desta Copa. Os africanos chegaram ao mundial pela repescagem mundial e avançaram em terceiro lugar no Grupo K, com quatro pontos, ao bater o Uzbequistão e segurar a seleção Portuguesa na estreia em empate por 1 a 1.

Mais tarde, às 17 horas, o duelo entre Bélgica e Senegal, em Seattle, promete ser um dos mais equilibrados desta fase do torneio. Os belgas terminaram na liderança do Grupo G, uma chave na qual se esperava que os "diabos vermelhos” fossem dominar, o que não aconteceu. A equipe superou o Egito no saldo de gols, após uma campanha marcada pela posse de bola, embora ineficiente.

O Senegal, por sua vez, confirmou a classificação no Grupo I em uma chave complicada, atrás de França e Noruega, o que não mostrou o potencial real da equipe africana.

Fechando a programação, os Estados Unidos tentam aproveitar novamente o fator casa para seguir vivos na competição contra a Bósnia, em San Francisco, às 21 horas. A equipe anfitriã avançou às fases eliminatórias após terminar entre os primeiros colocados do Grupo D e chega motivada pelo apoio da torcida e embalada pelas três vitórias consecutivas.

A Bósnia e Herzegovina, entretanto, mostrou força defensiva e oportunismo para aproveitar as poucas chances criadas.