Influenciador angolano cobra pronúncia correta de nomes africanos da Copa na TV brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador angolano Albie Nguma usou as redes sociais para pedir que os narradores e comentaristas brasileiros aprendam a pronunciar corretamente os nomes de jogadores africanos durante a Copa do Mundo de 2026.

Em vídeo publicado nas redes, ele cita exemplos como o zagueiro Chancel Mbemba, do Congo, o volante N'Golo Kanté e o atacante Kylian Mbappé, afirmando que muitos profissionais da imprensa brasileira costumam pronunciar os nomes de forma incorreta. "Não se pronuncia 'Mbappé' separando o 'M'", afirma.

O influenciador explica ainda que combinações de letras comuns em idiomas africanos, como "Ng", representam um único som e não devem ser lidas separadamente.

"Eu entendo que nomes como o meu são difíceis de pronunciar, mas nada é impossível quando se pesquisa. Essas combinações não são letras separadas, elas formam um único som em diversas línguas africanas", destacou.

Na publicação, ele ainda comparou a facilidade com que nomes europeus costumam ser pronunciados corretamente. "Se você consegue pronunciar nomes como 'Schweinsteiger', você também consegue pronunciar nomes africanos", argumenta.

Nguma ressaltou o impacto que narradores e comentaristas exercem sobre o público. "Existem milhões de pessoas assistindo às transmissões de vocês, inclusive crianças que carregam esses mesmos nomes, que se identificam com esses jogadores e os veem representados na maior vitrine do futebol. Imagine a frustração de ouvir o próprio nome pronunciado de maneira errada durante 90 minutos. Isso não é apenas uma questão de fonética, é uma questão de respeito", concluiu.