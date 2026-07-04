Infantino se enrola em entrevista após classificação da Argentina
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Gianni Infantino, da Fifa, viralizou nas redes sociais após se enrolar todo em uma entrevista após assistir ao jogo entre Argentina e Cabo Verde, nesta sexta-feira (3), em Miami, pela segunda fase da Copa do Mundo.
Infantino deu a entender que sofreu durante o jogo e fez surgir a tese de que teria torcido para a Argentina. O dirigente logo se corrigiu na fala e disse que o confronto foi sofrido até para os "neutros".
"Um abraço à Argentina e felicidades porque o coração, nesta noite... Também os neutros, que estavam com os dois lados, bom, espetacular", disse Gianni Infantino, à DSports.
O jogo, de fato, foi sofrido. A Argentina saiu na frente com gol de Messi e levou o empate de Cabo Verde no tempo normal. Na prorrogação, os argentinos passaram na frente de novo, mas os cabo-verdianos buscaram o 2 a 2. A vitória só veio com gol de Romero, na etapa final do tempo extra.
A partida foi mais uma acompanhada de perto pelo presidente da Fifa. Ele apareceu ao lado de diversos outros dirigentes nos camarotes do Hard Rock Stadium. Entre eles, estavam Cláudio "Chiqui" Tapia e Alejandro Domínguez, presidentes da Associação Argentina de Futebol (AFA) e da Conmebol, respectivamente.
A Argentina vai encarar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo será realizado na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta.