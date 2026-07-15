Infantino é denunciado no COI por violar neutralidade em relação com Trump

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ONG britânica de direitos humanos FairSquare apresentou uma denúncia contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (15).

Infantino é acusado de violar as regras de neutralidade política do COI por sua relação com Donald Trump. A FairSquare alega que o dirigente da Fifa demonstrou apoio político ao presidente dos Estados Unidos em diversas situações.

Queixa indica que o COI pode expulsar integrantes que não cumprirem suas obrigações. Infantino foi eleito para o comitê em 10 de janeiro de 2020 e fez juramentos de "respeitar a Carta Olímpica" e de "cumprir integralmente o Código de Ética do COI", cita o documento.

A ONG lista cinco situações em que Infantino teria desrespeitado as normas do COI. O caso principal é a criação e a entrega do Prêmio da Paz da Fifa para Trump, durante o sorteio da Copa do Mundo, em dezembro de 2025. A denúncia também menciona referências públicas do dirigente à frase "Make America Great Again (MAGA)", slogan do político republicano, e um apoio explícito para que o norte-americano receba o Nobel da Paz.

Documento pede investigação sobre o caso Folarin Balogun, na Copa do Mundo de 2026. A FairSquare afirma que há indícios de influência política na anulação da suspensão do jogador dos EUA durante o mata-mata do torneio - o próprio governo Trump confirmou ter entrado em contato com a Fifa para reverter a punição.

Suspeitas sobre um site de fãs da Fifa para a Copa do Mundo também são mencionadas na ação. De acordo com a FairSquare, a campanha digital promovida por Infantino estaria envolvida em uma esquema de coleta de dados conduzida por entidades ligadas a Trump.

Infantino é alvo de outra denúncia da mesma ONG ao Comitê de Ética da Fifa. A ação foi protocolada em dezembro do ano passado e recebeu apoio formal da Federação Norueguesa de Futebol e de membros do Parlamento Europeu.