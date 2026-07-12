Infantino admite que Fifa vai estudar aumento da Copa para 64 seleções

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da Fifa, Gianni Infantino afirmou que a entidade estudará a possibilidade de aumentar a Copa do Mundo para 64 seleções após a primeira edição com 48 equipes ser considerada um sucesso por ele.

Infantino disse que um novo aumento no número de participantes será discutido nos próximos comitês organizados pela Fifa. O mandatário destacou o alto nível da competição atual.

"Essa é definitivamente uma questão que será discutida nos comitês relevantes após esta Copa do Mundo. Ao organizar uma Copa, é importante organizá-la para o mundo inteiro  não apenas para a Europa e América do Sul, mas para o mundo inteiro. Toda nação deveria poder sonhar em participar. Você pode ver que a qualidade das equipes é extremamente alta  e está cada vez mais alta, em todo o mundo. Se você não der a chance de países menores participarem, eles perderão o incentivo para continuar melhorando", disse Gianni Infantino, ao portal suíço Blue News.

O presidente da Fifa definiu a atual edição como "um enorme sucesso". Esta é a primeira vez que a Copa do Mundo conta com 48 seleções  o formato anterior tinha 32.

"Sim, 100%. Tem sido um enorme sucesso com 48 equipes. Todos jogaram em alto nível. Times de todos os continentes marcaram gols e conquistaram pelo menos um ponto. Nove de dez equipes africanas chegaram à fase eliminatória. Na última Copa, havia apenas cinco times da África. Isso só mostra o quão importante é incluir todas as equipes  dar a elas essa oportunidade de participar", continuou Gianni Infantino.

Infantino também declarou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem acompanhado aos jogos pela TV. O mandatário da Fifa confirmou que a expectativa é de que os dois entregues o troféu ao campeão juntos no próximo domingo, em Nova Jersey.

"Estamos em contato regularmente, quase todos os dias. Ele está feliz e realmente gosta do torneio, assiste todos os jogos na TV [...] Espero que entreguemos o troféu juntos na final. Esse sempre foi o plano", concluiu Gianni Infantino.

A primeira Copa do Mundo com 48 seleções está na fase semifinal. Na próxima terça-feira, a França encara a Espanha, em Dallas. No dia seguinte, a Inglaterra enfrenta a Argentina, em Atlanta. Os dois jogos serão realizados às 16h (de Brasília). A decisão será no mesmo horário, no domingo.