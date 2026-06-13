Imprensa marroquina vê seleção com 'moral' para enfrentar o Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imprensa marroquina coloca o jogo entre Brasil e Marrocos deste sábado como um "teste de fogo" para a seleção africana e os vê com "moral" para a estreia.

Jornais citam a campanha de 2022, quando a seleção do Marrocos terminou na quarta colocação, para justificar boa fase. Para os marroquinos, essa é a oportunidade perfeita para mostrar que o time chegou a uma prateleira maior e agora, briga para ir longe na competição.

Imprensa local repercutiu as entrevistas de Ancelotti e Vini Jr. colocando o Marrocos como o adversário mais difícil do grupo C, que ainda conta com Haiti e Escócia. "Sem dúvidas o Marrocos melhorou muito. Uma equipe que planeja bem os jogos, consegue competir contra qualquer um", disse Vini, enquanto Ancelotti avaliou que o adversário tem "jogadores de muita qualidade": "muitos deles estão jogando na Europa e com muito sucesso. Temos muito respeito por esse time. Acredito que vai ser uma partida muito, muito bonita de se ver."

Desfalques também foram citados, após os cortes de Ezzalzouli e Aguerd, e duas dúvidas na seleção africana para o jogo de hoje. Mazraoui, zagueiro do Manchester United, e Salah-Eddine preocupam a comissão técnica marroquina e podem não começar a partida.

O jogo é neste sábado, às 19h. Além de ser a estreia, a partida é vista como decisivo para a classificação final do grupo, já que os dois times são considerados os melhores do grupo C e em tese, disputam a liderança do grupo.

SNRT

O canal estatal destaca desfalques da seleção, como Ezzalzouli e Aguerd, cortados, além de Mazraoui e Salah-Eddine serem dúvidas para a partida. O veículo também destaca que o país nunca venceu uma estreia de Copa do Mundo e que uma vitória representaria a quebra de um tabu histórico para o país.

ALMOUNTAKHAB

O jornal comenta que o ambiente na seleção marroquina é de determinação, mas, ao mesmo tempo, trabalha-se a concentração e a calma para a estreia contra um dos favoritos da competição.

ASSABAH

O periódico de Casablanca é esperançoso e classifica a estreia como o reencontro com o sonho de ser a primeira seleção fora da Europa e da América do Sul a conquistar o torneio.