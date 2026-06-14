Imprensa internacional elogia Marrocos e 'magia' de Vini Jr., com críticas à seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos terminou em empate de 1 a 1 que chamou a atenção dos principais jornais estrangeiros. Os marroquinos foram elogiados por maior domínio de bola da partida, enquanto o goleador brasileiro, Vini Jr., foi considerado o destaque na seleção de Carlo Ancelotti. Veja como a imprensa internacional repercutiu a partida.

The New York Times (Estados Unidos)

O jornal americano questionou, em seu título, a primeira impressão que os demais países podem ter sobre o Brasil, o maior vencedor das Copas do Mundo. "As seleções vão temer os pentacampeões?", diz o título da reportagem sobre o empate.

"O Brasil estava com dificuldades, mas o momento de magia de Vinicius deixou tudo igual em 1 a 1 com um golaço individual, cortando pela esquerda e soltando uma bomba além do alcance do [goleiro] Yassine Bounou", diz trecho da reportagem do NYT.

Marca (Espanha)

Com o título "Marrocos domina o ranking de poder", o periódico espanhol não poupou elogios à equipe africana --e críticas ao time brasileiro. O jornal destacou os pontos acumulados pelos jogadores de ambos os times sobre a partida.

"Os três primeiros colocados em termos de pontos pertencem à seleção africana. Saibari, com seu gol, foi o destaque", publicou o Marca. "É preciso descer até a quinta posição para encontrar o primeiro jogador brasileiro. E, além disso, é o goleiro Alisson. Isso reflete claramente a natureza da partida e o desempenho de cada equipe."

L'équipe (França)

O jornal francês elogiou os "dois belos gols", mas destacou que "nenhum foi vencedor". L'équipe considerou a partida como "intensa" e afirmou que "todos sabiam que o Brasil não era o favorito neste primeiro grande confronto da Copa do Mundo".

"Ninguém esperava que a equipe de Carlo Ancelotti, incapaz de trocar três passes por longos períodos, fosse tão completamente dominada pelos Leões do Atlas [apelido da seleção marroquina] desde o início. Sufocados pela pressão, concederam boas chances logo no começo", frisou o jornal.

The Guardian (Inglaterra)

O jornal britânico afirmou que Vinicius Júnior resgatou um "Brasil apagado". Segundo a publicação sobre a partida, Ancelotti precisou de ajuda do jogador para garantir que a primeira partida dos pentacampeões na edição de 2026 não terminasse em uma derrota constrangedora.

Ainda sobre Vini Jr., The Guardian diz que o atacante do Real Madrid "que tem sido duramente criticado por não reproduzir seu desempenho do clube na seleção" foi quem deu aos torcedores brasileiros "algo para comemorar".

Olé (Argentina)

Enquanto Marrocos foi chamado de "aguerrido" pelo maior jornal esportivo da Argentina, o Brasil ganhou o título de "apático". O Olé disse que os marroquinos empataram com Vini Jr., não com a seleção que ele representa.

"Nem a história, a necessidade de quebrar o jejum de títulos mundiais, a qualidade de seus jogadores ou o peso de seu escudo fizeram o Brasil de 'Carletto' decidir ir com tudo contra o Marrocos", analisa o periódico argentino.

La Gazzetta dello Sport (Itália)

O jornal do país de Ancelotti questionou: "É só isso que o Brasil tem a oferecer?". La Gazzeta destacou o gol de Vini Jr. que salvou o Brasil e afirmou que Marrocos foi dominante e veloz, uma combinação de técnica e espírito competitivo.

"Difícil de acreditar, mas sua estreia não é memorável. Muito pelo contrário. Contra um Marrocos forte, o jogo termina 1 a 1, e só porque Vinicius, num momento de orgulho, se lembra de que é um dos melhores jogadores promissores do mundo e cria um lance certeiro aos 30 minutos, empatando", afirma a reportagem do site italiano.

AS (Espanha)

"Vinicius garantiu um ponto para o Brasil em sua estreia com um lance de genialidade. A seleção, que melhorou ao longo da partida, desperdiçou o primeiro tempo e reacendeu o debate sobre o meio-campo", afirmou o jornal.

Segundo AS, Ancelotti tem muito trabalho pela frente e pouco tempo para reagir. "O MetLife Stadium estava tomado de amarelo enquanto o Brasil fazia sua estreia na Copa do Mundo em sua competição favorita", acrescentou.