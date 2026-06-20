Imprensa internacional destaca atuações de Matheus Cunha e Vinicius Jr. contra o Haiti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, gerou elogios na imprensa internacional.

Embalada por Matheus Cunha e Vinicius Junior, a atuação da equipe foi classificada como uma vitória tranquila.

Veja abaixo o que dizem alguns dos sites internacionais.

THE ATHLETIC

Para a plataforma de esportes do New York Times, o Brasil não teve dificuldades contra o Haiti e "apresentou grande melhora em relação ao jogo contra o Marrocos".

O site, contudo, destaca a preocupação com a situação física de Raphinha. O ponta-direita saiu aos 39min do primeiro tempo e foi substituído por Rayan, o brasileiro mais jovem a disputar uma Copa do Mundo desde 1970.

"[A seleção brasileira] Pareceu muito mais com a equipe que Ancelotti aparentava estar montando antes da competição [...] Na Filadélfia, Ancelotti voltou a escalar Matheus Cunha, o jogador que a maioria das pessoas esperava que liderasse o ataque brasileiro desde o início. Sua movimentação permitiu que Vinicius flutuasse, encontrando espaços", escreve.

MARCA

Para o jornal espanhol, a vitória brasileira demonstrou eficiência e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa. "Os ajustes de Ancelotti funcionaram, principalmente Matheus Cunha, autor dos dois primeiros gols e de uma comemoração no estilo surfista".

O veículo também ressaltou que o saldo conquistado pelos brasileiros contra os haitianos pode não ser suficiente na disputa pela liderança do Grupo C. "Veremos se os gols (ou a falta deles) não decidirão o primeiro lugar do grupo".

AS

O jornal As destacou a partida de Vinicius Junior, afirmando que o jogador liderou a seleção brasileira na partida. O veículo também destaca Matheus Cunha, que avalia ter se firmado como centroavante do time de Ancelotti.

"Matheus Cunha, com dois gols, se firma como o centroavante de Carletto para o torneio. Raphinha, substituído após a meia hora do primeiro tempo, dá o susto. Endrick estreia na Copa do Mundo, enfim, para alegria de um povo que o considera a última esperança".

OLÉ

Para o periódico argentino, a seleção tinha a obrigação de vencer o confronto contra o Haiti para, ao menos, diminuir as incertezas. "A Seleção não brilhou, mas cumpriu o dever. Levou os três pontos com relativa autoridade".

O jornal afirma que a melhor notícia é que Ancelotti encontrou um centroavante, cuja atuação classifica como "letal".

"A má notícia para Carletto foi a lesão de Raphinha, destaque do Barcelona que precisou sair aos 40 minutos do primeiro tempo. Uma lesão que se soma à de Neymar, que ainda não pôde estrear nesta Copa do Mundo", afirma.

L'ÉQUIPE

O veículo esportivo francês afirma que o Brasil fez o Haiti viver um domínio semelhante ao que enfrentou contra Marrocos na estreia da Copa. "Agressivos na marcação e elétricos no ataque, os jogadores de Carlo Ancelotti tinham que se redimir perante seu público".

O L'Équipe também elogia a partida de Matheus Cunha. "É sabido que o Brasil ainda não encontrou o sucessor de Ronaldo, aposentado da seleção há 20 anos, mas pode muito bem ter encontrado seu centroavante para esta Copa do Mundo".

Para o jornal, o atacante teve uma atuação coletiva e soube dar fluidez ao jogo nos momentos certos, ocupando os espaços entre as linhas adversárias.