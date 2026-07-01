Imprensa inglesa exalta Kane com críticas a Tuchel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória brigada, por 2 a 1 de virada, da Inglaterra diante da seleção da RD do Congo, nesta quarta-feira (1º), foi recebida com surpresa e críticas pelos veículos de imprensa na Europa, com destaque para os jornais britânicos.

"O que seria da Inglaterra sem ele?", perguntou o The Guardian, em referência ao artilheiro inglês, durante a transmissão em tempo real do duelo, feita pelo site do jornal. O retrospecto da partida ajuda a explicar o alívio dos jornais britânicos depois do jogo.

Brian Cipenga, atacante da seleção africana, abriu o placar para os congoleses aos sete minutos de partida, resultado mantido até os 30 minutos da segunda etapa, quando Harry Kane deixou tudo igual.

Anthony Gordon cruzou para o meio da área, e o camisa 9 aproveitou para completar de cabeça, no contra-pé do goleiro Lionel Mpasi.

Kane também foi o responsável pela virada, reforçando a provocação feita pelo periódico. O centroavante recebeu na entrada da área, fintou dois zagueiros adversários e chutou forte no alto, sem chance para o guarda-redes Mpasi.

Além de celebrados pela imprensa inglesa, os gols do camisa 9 foram redentores para o técnico Thomas Tuchel, segundo o Guardian. "Kane salvou a Inglaterra e livrou Tuchel do vexame."

Outro que não aliviou para o técnico alemão foi o The Sun, que falou em "quase vexame da seleção inglesa" e tratou Kane como salvador -na mesma linha do concorrente.

Já a BBC Sport preferiu exaltar a atuação do goleador, poupando o alemão de críticas nas primeiras manchetes. "Kane garante vaga da Inglaterra nas oitavas de final."

Na Itália, o Gazzetta dello Sport valorizou a seleção do Congo e falou em "surpresa para os ingleses". Mas já nas primeiras linhas, o relato destaca -em tom ácido- a ineficiência do time dirigido por Tuchel.

"Harry Kane vence a República Democrática do Congo. Um resumo conciso, porém indiscutível, do que aconteceu em Atlanta."

Também classificou os ingleses como lentos e previsíveis diante de um adversário rápido e versátil. Para os italianos, a presença do camisa 9 foi a diferença entre ganhar e perder para os congoleses. "Esta é a Copa do Mundo dos grandes campeões, e Kane é um desses poucos escolhidos."

Com os dois tentos marcados, Kane chegou aos cinco e está a um de igualar Kylian Mbappé e Lionel Messi, atuais artilheiros desta edição do torneio.

Em tom jocoso, o espanhol Marca sugeriu que o país inteiro respira aliviado com a classificação. Informal, o diário também destacou a dobradinha de Kane e Gordon. "Lo de Kane si es Gordon" e "Kane save the King!" (Kane salva o rei) foram dois trocadilhos publicados pelos espanhóis.

Com a vitória, a Inglaterra garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e vai encarar o México, no Estádio Azteca -local em que os anfitriões jamais perderam um duelo válido pelo Mundial da Fifa.