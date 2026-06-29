Imprensa gringa compara Brasil ao Real Madrid após virada contra o Japão
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória de virada da seleção brasileira, nesta segunda-feira (29), sobre o Japão, por 2 a 1, chamou a atenção da imprensa internacional. O resultado colocou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.
AS, ESPANHA
"Não existirá equipe como o Brasil na história da Copa do Mundo, nem um time que reúna tanto caráter vencedor ou tantos sucessos. Assim, resolveu no último suspiro. Como faz o Real Madrid entre os clubes. Eles são carne e unha, cada um em seus torneio."
THE GUARDIAN, INGLATERRA
"Não foi a primeira vez que houve longos períodos em que o Brasil não impressionou. E não foi a primeira vez que ele escapou impune. Pode ser inexplicável, mas o método Carlo Ancelotti que funcionou no Real Madrid está funcionando de novo: se ficar nos jogos, eventualmente ou os adversários vão cometer um erro ou jogadores brilhantes vão fazer algo brilhante."
MARCA, ESPANHA
"Martinelli assina um final de desenho animado [...] Não será o Brasil mais atrativo, mas tem caráter. A seleção reagiu contra o Japão para ir às oitavas com sofrimento e também mérito."
TYC SPORTS, ARGENTINA
"Heroica classificação do Brasil. [...] Em Houston, a Canarinha tirou o distintivo de candidato, reverteu o resultado negativo nos minutos finais e garantiu sua passagem para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Espera pela Noruega ou Costa do Marfim."
SKY SPORTS, INGLATERRA
"Martinelli marca em dramática vitória enquanto time de Carlo Ancelotti avança com uma virada. [...] Martinelli saiu do banco para anotar o gol da vitória."
MUNDO DEPORTIVO, DA ESPANHA
"Um Brasil agonizante, com muito sofrimento, perto da prorrogação, mas nas oitavas de final da Copa. Aos 96 minutos, um gol de Martinelli após grande assistência de Bruno Guimarães acabava com o sonho da seleção japonesa de ser surpresa neste Mundial."
OLÉ, DA ARGENTINA
"Mais com a camisa do que com jogo. Mais com vergonha do que com ideias. Com uma Vinidependência total. O Brasil avançou para as oitavas de final com um gol inesperado a um minuto da prorrogação."