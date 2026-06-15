Imprensa espanhola lamenta 0 a 0 com Cabo Verde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Um desastre para começar", cravou o jornal espanhol Marca sobre o empate de 0 a 0 da seleção nacional contra Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), pela Copa do Mundo 2026.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Confira todas as estatísticas de Espanha 0 x 0 Cabo Verde Jose Luis Hurtado começou assim seu relato no diário esportivo: "Uma Espanha irreconhecível, sem futebol, ideias e recursos, foi incapaz de fazer um gol em Cabo Verde, um grupo animado que deu a grande surpresa desta Copa".

Depois de chamar a façanha caboverdiana de "milagre esportivo", o jornalista do Marca fez uma metáfora tenística: "É como se um amigo de um centro poliesportivo tivesse derrotado o melhor Rafa Nadal".

Um pouco menos dramático, o jornal El País lamentou o empate com uma seleção "humilde".

"Os comandados de Luis de la Fuente acumularam posse de bola em Atlanta, mas não foram capazes de encontrar o gol diante de uma seleção que nunca havia disputado uma partida na Copa do Mundo", ressaltou o periódico espanhol.

O El País considerou a Espanha "lenta na circulação da bola" e apontou que vencer a Arábia Saudita agora é obrigatório para não complicar ainda mais a classificação.

O pessimismo se estendeu ao diário catalão La Vanguardia.

"Não é como se começa, mas como se termina. De acordo. Mas, se começar tão mal, reverter a situação não vai ser uma tarefa nada fácil", escreveu Luis Buxeres.

O La Vanguardia dedicou ainda uma série de elogios ao goleiro sensação Vozinha: "um gigante", "reflexos tremendos", "novo herói nacional no Atlântico".