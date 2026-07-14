Imprensa da Espanha vibra com ida à final da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A euforia tomou conta da imprensa esportiva da Espanha após a classificação da seleção à final da Copa do Mundo. "Lição para o mundo", "final antecipada" e "demonstração de autoridade" foram algumas das expressões usadas para resumir a vitória por 2 a 0 sobre a França e o retorno da Espanha à decisão do Mundial após 16 anos.

O AS definiu a atuação como "uma lição para o mundo". O jornal destacou que a Espanha controlou a partida, neutralizou Mbappé, Dembélé e Olise e mostrou maturidade para administrar a vantagem construída com os gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro.

O Marca tratou o resultado como a confirmação da força espanhola em um confronto que havia sido apontado pelo próprio jornal como uma "final antecipada". O veículo valorizou a atuação coletiva da equipe, a capacidade de neutralizar o poderoso ataque francês e o como Lamine Yamal foi decisivo no lance do pênalti no primeiro gol da Fúria.

Já o Mundo Deportivo ressaltou que a Espanha voltou a levar a melhor sobre a França em um duelo decisivo. O jornal lembrou que a equipe de Luis de la Fuente também eliminou os franceses nas semifinais da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2025, reforçando o domínio recente no confronto.

O Sport, por sua vez, destacou a superioridade coletiva da Espanha e a organização tática da equipe. O veículo avaliou que a França, apontada como favorita antes da semifinal, encontrou uma seleção sólida defensivamente e eficiente para aproveitar as oportunidades criadas.

Com o resultado, a Espanha alcançou a segunda final de Copa do Mundo de sua história. Campeã em 2010, a seleção enfrentará o vencedor de Inglaterra x Argentina na decisão.