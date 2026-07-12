Imprensa argentina destaca sofrimento da classificação e diz que a seleção 'precisa melhorar'
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A imprensa hermana repercutiu a classificação heroica contra a Suíça, com vitória por 3 a 1 na prorrogação, e 'sofrimento' foi a palavra que melhor definiu o sentimento do torcedor.
O Olé, principal diário esportivo do país, colocou Messi e Julián Álvarez na capa com a manchete chamando para o confronto das semifinais: "El que no salta..." (Quem não pula...) -uma referência à música de arquibancada que provoca os ingleses.
O jornal destacou o sofrimento para vencer a Suíça mesmo com um jogador a mais. Além disso, também exaltou o gol decisivo de Julián Álvarez: "Roubou a varinha mágica de Messi".
"Outra vez sofremos, até com um jogador a mais, mas sobrou coragem e ganhamos na prorrogação. Agora vem a Inglaterr", disse o Olé.
O gol decisivo de Julián também foi a capa do jornal Clarín: "Argentina ganhou sofrendo". O maior diário do país foi crítico apesar da classificação e disse que a seleção precisa melhorar o desempenho para a semifinal contra a Inglaterra.
"Outra vez, a puro coração, podemos liquidar a Suíça na prorrogação. Precisa melhorar quando acontecer o grande duelo contra um rival histórico", comentou o Clarín.
O La Nación também se apegou ao sofrimento para definir a classificação argentina. O jornal escreveu em sua capa: "Sofrer para gozar: para as semifinais contra a Inglaterra". O histórico veículo El Gráfico publicou: "Sofrer, disfrutar e melhorar".