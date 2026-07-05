Igrejas cancelam culto de domingo para fieis verem jogo do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Igrejas evangélicas vão cancelar ou mudar os horários dos cultos durante o jogo do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na tarde deste domingo (5).

A Associação Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, por exemplo, cancelou o culto do período da noite devido à partida, focando as celebrações no período da manhã. Já outras, como a Renascer, mudaram o início do culto para depois do final da partida da seleção.

Nos últimos dias, a alteração ou cancelamento de cultos motivaram uma discussão entre religiosos em vídeos publicados nas redes sociais.

Por um lado, alguns pastores afirmaram ser errado do ponto de vista religioso priorizar a partida da seleção em relação às atividades religiosas. Por outro, religiosos argumentam que torcer pela seleção mesmo no horário comum do culto não é pecado.

"Não é só sobre o culto. Há uma série de fatores que levam à mudança: garantir a saúde, o deslocamento e o segurança, além da comunhão com a família [no dia do jogo]. Não há orientação da Bíblia sobre o horário do culto, e sim um apego de algumas lideranças evangélicas para sacralizar o horário, como se fosse mais importante do que o culto em si", diz o teólogo Ranieri Costa, doutorando em Comunicação e Cultura

"Sou contra cancelar o culto por causa da motivação. Se for por um motivo justo, não há problema. Mas mudar por causa do futebol é algo fútil, supérfluo e pequeno", diz Matheus Alves, pastor da Igreja Lagoinha, de Belo Horizonte (MG).

"Isso abre muitos precedentes. Não sou contra faltar no culto. Isso pode acontecer por inúmeros motivos. Mas e o irmão que não gosta de futebol, e quer cultuar Deus? Não vai ter essa opção na igreja dele. É uma decisão arbitrária da igreja por aquilo que transmite", diz Alves, que publicou um vídeo no Instagram sobre o assunto. A publicação teve 432 mil visualizações.

Já o pastor Silas Malafaia, que cancelou a celebração da Vitória em Cristo no domingo à noite, afirma à Folha que os fieis teriam dificuldade de chegar a sua igreja, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro.

"Na minha igreja, é um monte de gente que chega de Uber, de táxi, mototáxi, de ônibus... Se na igreja deles, o pessoal chega só de carro, top, não tenho nada contra [realizar o culto no horário do jogo]", diz.

Já a 1ª Igreja Batista em Guarulhos, na Grande São Paulo, vai transmitir o jogo no templo e, ao final, prosseguir com a celebração religiosa.

"Vai ter pipoca, vai ter lanche. E a gente vai ter um tempo de comunhão comemorando o jogo do Brasilzão. A gente vai assistir ao jogo até o fim. Depois, 15 minutinhos, banheiro, vai ter pregação com tudo certinho", diz o pastor Bruno Ramos, com a camisa da seleção.

Ramos também afirmou que os fieis estavam liberados para assistir à partida de casa. "O grande detalhe é perceber que tudo o que fazemos é para honra e glória de Jesus, inclusive assistir ao jogo do Brasil".

A escritora evangélica Heloisa Karin também publicou um vídeo no Instagram comentando o interesse dos religiosos pela Copa.

"Futebol não é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Em momento algum os esportes são tratados como tal nas escrituras. E a Copa só é do mundo porque é mundial, e não do Diabo", diz.