Igor Thiago diz que ansiedade atrapalhou em estreia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o Brasil estrear com um empate contra Marrocos na Copa do Mundo, Igor Thiago admitiu que o nervosismo atrapalhou o elenco no primeiro jogo.

"Posso dizer que sim [ansiedade atrapalhou], porque a maioria aqui está na primeira Copa. Os mais velhos têm abraçado a gente, colocado na direção certa. No final, tudo vai dar certo", disse Igor Thiago, ao SporTV.

O atacante foi titular na referência do ataque do Brasil, mas saiu no segundo tempo. Na etapa inicial, perdeu uma boa oportunidade ao não conseguir desviar um cruzamento.

"Faz parte pelo resultado, a gente veio aqui para buscar a vitória. Temos que entender que jogamos com uma equipe difícil que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo."

Igor Thiago também tirou o peso do empate de Ancelotti. Para o centroavante, faltou concentração nos jogadores durante a partida

"A ideia foi bem clara do que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. Faltou um pouco de concentração da nossa parte. Agora é seguir em frente", concluiu Igor Thiago.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos, na Filadélfia. Com o empate na estreia, a Amarelinha ficou empatada com Marrocos, com um ponto no grupo C.