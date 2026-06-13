Ídolo dos EUA critica técnico do Canadá em polêmica por hino nacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clint Dempsey, ídolo da seleção dos EUA, criticou Jesse Marsch, técnico do Canadá, por uma polêmica envolvendo o hino nacional.

Marsch, estadunidense que comanda o Canadá, comparou o comportamento do elenco canadense com o que viu nos EUA. Marsch foi assistente técnico de Bob Bradley nos EUA na Copa de 2010 e ficou na seleção até 2011.

Nos EUA, às vezes a gente precisava implorar para os jogadores cantarem o hino nacional. Jesse Marsch, técnico do Canadá

Nesta quinta-feira (11), o treinador disse que a postura no Canadá é diferente e usou o hino como exemplo de engajamento. "[Os jogadores canadenses] cantam o hino, soltam a voz com toda a força, porque querem mostrar ao país o quanto estão orgulhosos de estar aqui, de serem canadenses e de representar o que o Canadá é", afirmou.

Dempsey, tricampeão da Copa Ouro da Concacaf com os EUA, reagiu ao comentário ao vivo, como comentarista da Fox, nesta sexta-feira (12). O ex-meia disse que "sangrou por esse país" em seus tempos de seleção.

A fala de Marsch ocorre em meio a uma relação desgastada dele com a federação de futebol dos EUA. O treinador já criticou publicamente a US Soccer depois de não ser escolhido para comandar a seleção em 2023.

Dempsey e Landon Donovan, líderes históricos de gols da seleção dos EUA, trabalharam com Marsch na Copa de 2010. Os dois somam 57 gols cada pela equipe nacional.

Na Copa de 2026, o Canadá estreou com empate por 1 a 1 com a Bósnia, pelo Grupo B. A equipe ainda enfrenta Suíça e Catar na fase de grupos, buscando avançar ao mata-mata pela primeira vez.