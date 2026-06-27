Ídolo do Uruguai, Lugano detona Bielsa e lamenta 'pior Copa da história'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Uruguai, Diego Lugano detonou o técnico Marcelo Bielsa após a eliminação da Celeste Olímpica na Copa do Mundo. O Uruguai deu adeus ao Mundial após dois empates e derrota para a Espanha na última rodada.

Comentarista da emissora Telemundo no Mundial, o ex-zagueiro e capitão da seleção uruguaia disse que os erros de Bielsa foram "pagos" no campo e que sentiu penas dos jogadores, pois ficarão marcados pela "pior Copa da história".

"A verdade é que é difícil colocar em palavras a decepção. A tristeza que sinto pelos jogadores, porque deram tudo de si, mas não tiveram a oportunidade de lutar de igual para igual com outras seleções porque não tiveram um treinador que os guiasse por um bom caminho", disse Lugano, em comentário para a Telemundo

Lugano ainda elencou as falhas de Marcelo Bielsa, técico da seleção uruguaia nos últimos três anos.

"Mudanças incompreensíveis, táticas incompreensíveis. Acho que o Bielsa nunca entendeu onde estava, os jogadores nunca entenderam o Bielsa. Um grande erro Associação Uruguaia ter chegado ao Mundial com o Bielsa. Foram prisioneiros de um contrato milionário, essa é a verdade. Em campo, isso se paga", continuou Lugano.

Zagueiro do Uruguai em duas Copas (2010 e 2014), Lugano disse sentir pena dos jogadores.

"Sinto pena dos jogadores. Quando o ambiente é complicado, quando você não tem uma estrutura de treinamento como os seus rivais, energia para competir de igual para igual, obviamente quem se prejudica é o jogador, quem sofre as críticas é o jogador, quem fica marcado na história do futebol uruguaio como o pior mundial da nossa história vai ser o jogador, e o técnico vai para outro país e esquece tudo", finalizou Lugano.

Fernando Muslera é talvez um desses jogadores do Uruguai que ficarão marcados na história. O goleiro falhou em todos os jogos da Copa do Mundo 2026, incluindo na derrota por 1 a 0 para a Espanha. Após a partida, Muslera desabafou dizendo que nunca imaginou que "sofreria tanto por este esporte".