Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Ídolo da Alemanha coloca seleção brasileira como favorita à Copa do Mundo

por Folhapress
Publicado em 12/06/2026 às 17:56
Fonte preferida no Google
Ouvir matéria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do futebol alemão e campeão do mundo em 1990, Jurgen Klinsmann apontou o Brasil como favorito a levar a Copa do Mundo de 2026.

O ex-jogador discordou do ranking de favoritas da Opta Analyst e apostou na seleção brasileira. O ranking aponta a Espanha como principal candidata ao título deste Mundial, e o Brasil como quinto com mais chances.

"Acho que está errado. [...] O meu favorito é o Brasil", disse Klinsmann, à Opta Analyst.

A seleção de Carlo Ancelotti estreia amanhã na Copa, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. Os times estão no Grupo C, assim como Escócia e Haiti.

COMO ESTÁ O TOP 10 DA OPTA

1. Espanha

2. França

3. Argentina

4. Inglaterra

5. Portugal

6. Brasil

7. Alemanha

8. Holanda

9. Noruega

10. Bélgica