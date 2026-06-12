Ídolo da Alemanha coloca seleção brasileira como favorita à Copa do Mundo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do futebol alemão e campeão do mundo em 1990, Jurgen Klinsmann apontou o Brasil como favorito a levar a Copa do Mundo de 2026.
O ex-jogador discordou do ranking de favoritas da Opta Analyst e apostou na seleção brasileira. O ranking aponta a Espanha como principal candidata ao título deste Mundial, e o Brasil como quinto com mais chances.
"Acho que está errado. [...] O meu favorito é o Brasil", disse Klinsmann, à Opta Analyst.
A seleção de Carlo Ancelotti estreia amanhã na Copa, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. Os times estão no Grupo C, assim como Escócia e Haiti.
COMO ESTÁ O TOP 10 DA OPTA
1. Espanha
2. França
3. Argentina
4. Inglaterra
5. Portugal
6. Brasil
7. Alemanha
8. Holanda
9. Noruega
10. Bélgica