Ibrahimovic critica gol anulado do Irã: 'Roubaram o sonho de uma nação'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic criticou a marcação do impedimento pelo VAR (árbitro de vídeo) no gol que classificaria o Irã para a 2ª fase da Copa do Mundo. Segundo o sueco, "roubaram o sonho de uma nação".

Irã marcou aos 47 do 2º tempo, mas lance foi anulado por impedimento. Após bate-rebate na área em cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro Khalilzadeh, que marcou o gol. Porém, o VAR pegou um impedimento milimétrico do jogador e anulou o lance que colocaria o Irã pela primeira vez no mata-mata de uma Copa.

Lance causou polêmica. Na jogada, ainda havia mais um jogador do Egito entre Khalizadeh e o gol, por isso, muitos não entenderam a anulação. Porém, a regra define que o impedimento seja sobre o penúltimo defensor. No momento, o goleiro estava adiantado e o jogador egípcio, mais perto do gol, não contava nesta situação (entenda aqui).

Ibrahimovic disse não entender anulação. Em programa na Fox Sports dos EUA, o sueco citou o lance no balanço do fim da 1ª fase, depois de Argélia e Áustria empatarem em 3 a 3 e assim, o Irã ficar de fora dos melhores terceiros.

"Não apenas anularam um gol, mas roubaram o sonho de uma nação. É exatamente por isso que as pessoas estão perdendo a confiança no VAR. Vi o replay inúmeras vezes e continuo sem entender como é possível marcar impedimento", disse Zlatan Ibrahimovic.

O Irã foi o 9º melhor terceiro colocado. Com três pontos, a seleção iraniana teve saldo de gols 0, dois a menos que Senegal, que ficou com a última vaga dos terceiros colocados. A vitória contra o Egito classificaria diretamente a seleção.