Holanda vence Tunísia, pega Marrocos e empurra Japão para o Brasil
(UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 nesta quinta-feira (25), em Kansas City, nos Estados Unidos, pela terceira rodada da Copa do Mundo. Com a vitória, os holandeses passam em 1º no grupo F e pegam o Marrocos na próxima fase, enquanto o Japão que empatou com a Suécia e terminou em 2º no grupo F irá enfrentar o Brasil na próxima fase.
Os gols da Laranja Mecânica foram marcados por Brobbey, Van Hecke e Skhiri (contra). O gol contra do tunisiano saiu com 2 minutos de jogo e foi o 12º dessa Copa do Mundo, igualando o recorde de doze "autogols" da Copa do Mundo 2018.
Maior artilheiro da seleção holandesa na história, Memphis Depay começou no banco de reservas. O holandês do Corinthians entrou aos 31 minutos do 2º tempo, no lugar de Brobbey, quando a partida já estava 3 a 1 para a Holanda.
A Holanda termina em 1º lugar do grupo F, com 7 pontos, 6 gols de saldo e 10 gols pró. Os holandeses enfrentam o Marrocos na segunda fase da Copa, na segunda-feira, às 22h. A Tunísia termina a Copa sem somar nenhum ponto, na lanterna do grupo.
No outro jogo do grupo F, o Japão empatou com a Suécia por 1 a 1 e ficou em 2º lugar, com 5 pontos. Dessa forma, a seleção japonesa irá encarar o Brasil na próxima fase, em jogo na segunda-feira, às 14h, em Houston, nos EUA.
COMO FICOU O GRUPO F
1º - Holanda: 7 pontos (saldo 6 e 10 gols pró)2º - Japão: 5 pontos (saldo 4 e 7 gols pró)3º - Suécia: 4 pontos (saldo 0 e 7 gols pró)4º - Tunísia: 0 pontos (saldo -10 e 2 gols pró)
RECORDE DE "FOGO AMIGO"
A Holanda abriu o placar com 1 minuto de jogo após gol contra de Skhiri. Esse foi o 12º gol contra da Copa do Mundo 2026, igualando o recorde de "autogols" da Copa de 2018.
Naquele Mundial, realizado na Rússia, nove gols contra foram marcados na primeira fase. Ainda restam catorze jogos de primeira fase na atual edição.
LANCES IMPORTANTES
A Holanda abriu o placar logo aos 2 minutos de partida, após gol contra de Skhiri. Dumfries avançou pela direita e cruzou rasteiro. O zagueiro tunisiano tentou afastar e deu uma canelada contra o próprio gol.
Aos 6 minutos, Brobbey ampliou para a Laranja Mecânica. Reijnders cobrou falta na intermediária, Van Dijk resvalou de cabeça e Brobbey completou de pé direito na pequena área para fazer o 2 a 0.
Após o 2 a 0 relâmpago, a Holanda diminuiu o ritmo e passou a controlar a partida trocando passes. Inofensiva no ataque, a Tunísia pouco conseguiu fazer para reverter o placar no 1º tempo.
Na volta do intervalo, a Tunísia diminuiu a desvantagem aos 8 minutos do 2º tempo. Hannibal Mejbri cobrou escanteio pela direita e Mastouri testou firme no canto de Verbruggen.
A alegria dos tunisianos durou pouco. Aos 16 minutos do 2º tempo, Van Hecke fez o 3 a 1 para a Holanda. O zagueirão cabeceou cobrança de escanteio de Reijnders e a bola ainda desviou em Slimane antes de morrer no fundo do gol de Dahmen.
Assim como ocorreu nas duas primeiras partidas da Holanda, Memphis entrou em campo no 2º tempo. Com a vitória encaminhada, Ronald Koeman começou a poupar seus jogadores e fez várias substituições. Memphis substituiu Brobbey aos 31 do 2º tempo.
TUNÍSIA
Dahmen; Abdi, Talbi, Skhiri, Hamida (Ouanes), Valery; Mejbri, Khedira (Mahmoud), Gharbi (Chaouat), Slimane (Achouri); Mastouri (Tounekti). T.: Hervé Renard.
HOLANDA
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke e Aké; Gravenberch, Reijnders (Justin Kluivert) e De Jong (Koopmeiners); Gakpo (Lang), Malen (Summerville) e Brobbey (Depay). T.: Ronald Koeman.
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)Hora: 20h (horário de Brasília)
Árbitro: Katia García (México)Cartões amarelos: Não houve
Gols: Skhiri (HOL, contra), 2' do 1º tempo (0-1); Brobbey (HOL), 6' do 1º tempo (0-2); Mastouri (TUN), 8' do 2º tempo (1-2); Van Hecke (HOL), 16' do 2º tempo (1-3)