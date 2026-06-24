Holanda, Japão e Suécia jogam para definir rival do Brasil no mata-mata da Copa

TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - Com a seleção brasileira classificada à segunda fase da Copa do Mundo, as atenções se voltam agora para os duelos do Grupo F, que vão definir o próximo adversário do time comandado por Carlo Ancelotti no caminho rumo ao hexacampeonato.

Primeiro de seu grupo, o Brasil vai encarar na primeira perna do mata-mata a seleção que ficar na segunda colocação no grupo F. Após duas rodadas, a Holanda lidera com 4 pontos, após empate em 2 a 2 com o Japão e vitória por 5 a 1 contra a Suécia.

O Japão, por sua vez, venceu a Tunísia por 4 a 0 e também tem 4 pontos, mas fica atrás da Holanda por ter marcado um gol a menos, enquanto a Suécia tem 3, pela vitória por 5 a 1 contra os tunisianos o time africano já está desclassificado do Mundial.

Os dois jogos da rodada decisiva do Grupo F acontecem nesta quinta-feira (25), a partir das 20h (no horário de Brasília), com suecos e japoneses duelando no estádio AT&T, em Dallas, e holandeses e tunisianos no Arrowhead, em Kansas City.

Com a Tunísia sem mais pretensões no Mundial, é provável que a Holanda vença seu confronto com alguma facilidade, restando a Japão e Suécia brigar para ver quem fica em segundo e terceiro em seu grupo.

Para o jogo decisivo, a Suécia aposta todas as suas fichas na dupla de ataque de milhões formada por Viktor Gyökeres que deixou o Sporting rumo ao Arsenal na temporada passada por  67 milhões (R$ 396 milhões) e por Alexander Isak, que foi comprado pelo Liverpool após se destacar no Newcastle por  145 milhões (R$ 857 milhões).

Com apenas 4 gols em sua temporada de estreia pelo Liverpool, Isak marcou uma vez e deu duas assistências na goleada contra a Tunísia, enquanto Gyökeres que balançou as redes 21 vezes pelo Arsenal marcou um gol e deu uma assistência.

Pelo Japão, os destaques na Copa até aqui têm sido o atacante Ayase Ueda, do Feyenoord, da Holanda, e o meia Daichi Kamada, do Crystal Palace, da Premier League inglesa, cada um com dois gols na competição.

O time dirigido pelo técnico Hajime Moriyasu tem chamado a atenção pela disposição física ao longo de todas as partidas, mesmo sob o forte calor do verão americano, com pressão alta e velocidade pelos lados do campo.

Na Holanda, três jogadores que também atuam na Premier League chegam à partida contra a Tunísia com dois gols cada um no Mundial os atacante Brian Brobbey, do Sunderland, e Cody Gakpo, do Liverpool, que marcaram contra a Suécia, e Crys Summerville, do West Ham, que marcou contra o Japão e contra os suecos.

Os possíveis adversários do Grupo F tem um longo histórico de confrontos contra a seleção brasileira em Copas do Mundo.

A Suécia é a seleção que o Brasil mais enfrentou na história do torneio. São sete duelos, com cinco vitórias brasileiras e dois empates.

A Holanda é a segunda seleção que o Brasil mais enfrentou na história dos Mundiais, empatada com Itália, Espanha, México e a extinta Tchecoslováquia, com cinco jogos cada.

No caso do Japão, houve apenas um confronto contra o Brasil na Copa, em 2006, na Alemanha, pela fase de grupos, vencida pela seleção brasileira por 4 a 1. Os gols do time comandado por Carlos Alberto Parreira foram marcados por Ronaldo Fenômeno (duas vezes), Juninho Pernambucano e Gilberto.

Tunísia x Holanda

Qui. (25), às 20h, no estádio Arrowhead (EUA). Na TV: CazéTV

Japão x Suécia

Qui. (25), às 17h, no estádio AT&T (EUA). Na TV: CazéTV, Globo, SporTV, SBT e NSports