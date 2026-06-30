Holanda iguala recorde da Espanha com mais eliminações nos pênaltis na Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de cair para Marrocos na fase de 16 avos de final da Copa, a Holanda igualou um recorde da Espanha, tornando-se a seleção com mais eliminações nos pênaltis em Mundiais.
Após empate por 1 a 1 no tempo normal que persistiu na prorrogação, Marrocos venceu a Holanda por 3 a 2 nos pênaltis. Foi a quarta vez que os holandeses foram eliminados desta maneira em Copas do Mundo.
Eliminação em 80% das vezes que disputou pênaltis. Quando o assunto é pênaltis em Copas do Mundo, a Holanda só obteve sucesso uma vez, nas quartas de final da Copa de 2014, quando venceu a Costa Rica.
Brasil já foi carrasco da Holanda na marca da cal. A seleção brasileira derrotou os holandeses nos pênaltis na semifinal da Copa de 1998; as outra eliminações foram para a Argentina, em 2014 e 2022.
Holanda foi eliminada nos pênaltis nas últimas três campanhas. Os holandeses não disputaram a Copa de 2018.
Derrotas nos pênaltis garantem sequência curiosa à Holanda. A seleção está invicta há 16 jogos em mundiais -desde a derrota para a Espanha, 1 a 0 na prorrogação, na final da Copa de 2010.
Trauma nos pênaltis vai além da Copa do Mundo. A seleção holandesa já foi eliminada três vezes -seguidas- nas penalidades em Eurocopas: em 1992, na semifinal, diante da Dinamarca; em 1996, nas quartas de final, diante da França; e em 2000, na semifinal, diante da Itália.
Assim como na Copa do Mundo, holandeses venceram apenas uma disputa de pênaltis na Euro. Foi em 2004, quando superaram a Suécia nas quartas de final.
E A ESPANHA?
Espanha tem mesmo aproveitamento ruim da Holanda em disputas de pênaltis nas Copas do Mundo. Foram cinco decisões e quatro derrotas.
Única vitória dos espanhóis foi em 2002, nas oitavas de final, contra a Irlanda. A seleção ibérica já foi derrotada por Bélgica (quartas de 1986), Coreia do Sul (quartas de 2002), Rússia (oitavas de 2018), e Marrocos (oitavas de 2022).