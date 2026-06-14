Holanda e Japão estreiam no Grupo F da Copa em jogo vigiado pelo Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corintianos que aguardam a estreia da Holanda apenas para ver Memphis Depay único atleta do clube paulista na Copa do Mundo, talvez, tenham que esperar um pouco.

Principal artilheiro da história holandesa, com 55 gols, Memphis ainda não está 100% e é uma das dúvidas para a equipe titular de Ronald Koeman contra o Japão, em partida que abre o Grupo F da Copa, neste domingo (14), no moderno estádio do Dallas Cowboys.

O ídolo corintiano não é o único problema da Laranja Mecânica. Nos últimos dias, o lateral Timber, do Arsenal, foi cortado, abrindo vaga para a convocação de Geertruida, do Sunderland.

No gol, a seleção também aguarda pela recuperação do titular Verbruggen, que pode ficar fora da estreia o professor preferiu não divulgar quem assumiria a meta no caso da ausência de seu primeiro goleiro, Flekken ou Roefs estão igualmente cotados.

O confronto entre as duas seleções favoritas da chave que ainda conta com Suécia e Tunísia tem especial interesse para o Brasil.

O campeão da chave brasileira enfrenta na fase seguinte justamente o segundo colocado do Grupo F; e o segundo colocado do Grupo C cruza com o primeiro do F.

No lado do Japão, a ausência de Endo, do Liverpool outro cortado às vésperas da competição, aumenta a responsabilidade de Tanaka, meio-campista mais ofensivo do Leeds United.

A seleção japonesa vem de um bom período preparatório, que inclui a primeira vitória contra o Brasil na história, em amistoso de 2025 que já tinha Carlo Ancelotti no comando da seleção.

Estatisticamente, a Holanda é apontada como a principal seleção da Copa a não conquistar o título. São três vice-campeonatos, em 1974, 1978 e 2010. A derrota na última final que disputou, diante da Espanha, é também o último revés holandês em Mundiais com a bola rolando.

Em 2014 e em 2022 a seleção foi eliminada nos pênaltis, nas duas vezes, pela Argentina. Em 2018, a equipe não se classificou.

Dallas desperta ainda uma outra memória triste para os holandeses. Foi na cidade texana (no estádio Cotton Bowl) que a seleção europeia perdeu para o Brasil, na Copa de 1994. A vitória por 3 a 2, em partida válida pelas quartas de final, ficou marcada pela comemoração de Bebeto, embalando um bebê hoje homem adulto.