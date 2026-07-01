Holanda denuncia ataques racistas nas redes a trio que perdeu pênalti

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Holandesa de Futebol (KNVB) repudiou, nesta terça-feira (30), ataques racistas e discriminatórios sofridos por jogadores da seleção após a eliminação para o Marrocos, nesta segunda-feira (29), na segunda fase da Copa do Mundo. O time europeu foi derrotado nos pênaltis, após persistir o empate por 1 a 1 na prorrogação.

O QUE ACONTECEU

Justin Kluivert, Jurrien Timber e Crysencio Summerville receberam uma série de ofensas nas redes sociais. Os três jogadores, que desperdiçaram suas cobranças na disputa por pênaltis, tiveram que limitar os comentários em seus perfis em meio à onda de ataques racistas e discriminatórios.

Entidade de futebol holandesa reagiu às mensagens recebidas pelos atletas. "Traçamos uma linha clara contra esse tipo de comportamento. O racismo e a discriminação não têm lugar no futebol, na internet ou em nossa sociedade", escreveu a KNVB.

Antes de citar as ofensas, a associação agradeceu à torcida pelo apoio nesta Copa do Mundo. A gratidão também foi estendida aos jogadores e à comissão técnica, por sua dedicação e comprometimento ao longo do torneio.

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LEIA A NOTA COMPLETA DA KNVB

Gostaríamos de agradecer aos jogadores, à comissão técnica e a todos os envolvidos por sua dedicação e comprometimento ao longo desta Copa do Mundo.

Também estendemos nossa sincera gratidão aos torcedores: aqueles que estiveram no estádio, os que acompanharam de casa e todos ao redor do mundo que seguiram e apoiaram a seleção dos Países Baixos. O futebol une as pessoas, independentemente de sua origem ou de seu contexto.

Vimos reações nas redes sociais em que jogadores foram alvo de ataques racistas e discriminatórios após a eliminação da equipe. Traçamos uma linha clara contra esse tipo de comportamento. O racismo e a discriminação não têm lugar no futebol, na internet ou em nossa sociedade.