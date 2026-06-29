Holanda coloca recorde de invencibilidade em jogo contra Marrocos, quarto lugar em 2022
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Holanda enfrentará o Marrocos na fase de 32 da Copa do Mundo 2026, nesta segunda-feira (29), às 22h, em Guadalupe (México).
Clique aqui e entre no grupo Folhastats O jogo coloca frente a frente a seleção com a maior invencibilidade da história das Copas (Holanda, com 15 jogos) contra a seleção africana com melhor classificação da competição (Marrocos, semifinalista de 2022) --e que fez o Brasil passar sufoco.
Ambos os times entrarão em campo sem desfalques.
O treinador do Marrocos, Mohamed Quahbi, deve manter a equipe que disputou a fase de grupos. Ronaldo Koeman, técnico da Holanda, vai contar novamente com o zagueiro Micky van de Ven, que havia sido poupado na terceira rodada.
"Precisamos tocar a bola mais rápido contra Marrocos, para criarmos mais chances e achar os jogadores entre as linhas de meio e defesa. E quando perdermos a posse, precisamos seguir compactos e voltar rápido", afirmou Koeman em entrevista ao jornal De Telegraaf.
O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi escalado para apitar o confronto, seu terceiro neste Mundial.
A vitória de Marrocos contra o Haiti por 4 a 2 garantiu os africanos no mata-mata com o segundo lugar do Grupo C, o do Brasil, com sete pontos. Já a Holanda havia confirmado a liderança do Grupo F ao vencer a Tunísia por 3 a 1 em Kansas City.
A campanha da Holanda foi iniciada com empate por 2 a 2 com o Japão na estreia. O time ainda goleou por 5 a 1 a Suécia antes da vitória contra a Tunísia.
Já Marrocos estreou com uma atuação imponente contra a seleção brasileira, mas que terminou em empate. Em seguida, venceu a Escócia por 1 a 0 na segunda rodada e encerrou a fase de grupos com um triunfo suado por 4 a 2 sobre o fraco Haiti.
Contra a Tunísia, a Holanda chegou a 15 partidas consecutivas sem derrota no torneio, marca iniciada em 2014. Na rodada anterior, já havia superado o recorde de 13 jogos que pertenceu ao Brasil por 60 anos.
Fora do Mundial de 2018, a Holanda retomou a série em 2022, quando somou duas vitórias e um empate na fase de grupos, venceu os Estados Unidos nas oitavas de final e acabou eliminada pela Argentina nos pênaltis após empate por 2 a 2 nas quartas.