Holanda atropela Suécia e bate recorde de invencibilidade do Brasil de 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo e superou o recorde de invencibilidade em partidas seguidas do torneio.

O Brasil manteve por 60 anos o recorde de maior sequência invicta entre Copas do Mundo: foram 13 partidas sem derrota entre os Mundiais de 1958 e 1966, com 11 vitórias e 2 empates.

A seleção conquistou os títulos de 1958 e 1962 sem perder nenhum jogo (seis partidas em cada edição) e ampliou a série com uma vitória na estreia da Copa de 1966. A sequência só chegou ao fim no segundo compromisso daquele Mundial, quando o Brasil foi derrotado por 3 a 1 pela Hungria na fase de grupos.

Com a vitória desta sexta-feira, a Holanda superou a marca brasileira e alcançou 14 jogos consecutivos sem derrota em Copas do Mundo.

A série começou em 2014, quando os holandeses venceram os quatro primeiros jogos do torneio. Nas quartas de final, empataram por 0 a 0 com a Costa Rica e avançaram nos pênaltis. Depois, repetiram o placar diante da Argentina na semifinal, mas acabaram eliminados também na disputa por pênaltis (resultado que não é contabilizado como derrota).

Ausente na Copa de 2018, a Holanda voltou ao torneio em 2022 e deu continuidade à sequência. Foram duas vitórias e um empate na fase de grupos, mais um triunfo por 3 a 1 sobre os Estados Unidos nas oitavas de final. Nas quartas, empatou em 2 a 2 com a Argentina em uma das partidas mais emocionantes da edição, sendo eliminada novamente nos pênaltis.

Agora, em 2026, depois de empatar em 2 a 2 com o Japão na estreia e vencer a Suécia, os holandeses chegaram ao 14º jogo seguido sem derrota e assumiram o recorde.

Líder do grupo F, a Holanda pode ser o adversário do Brasil no mata-mata da Copa.

OS GOLS

O jovem atacante Brobbey, de 24 anos, marcou o primeiro ainda cedo, aos 5min de jogo, recebendo na área após cruzamento de Gakpo.

Pouco depois, aos 16, Brobbey voltou a marca após cruzamento, com um carrinho na bola.

Os holandeses dominavam completamente a partida até a parada para hidratação, quando os suecos ajustaram o time e conseguiram encaixar bom ataques até o fim da etapa, mas não converteram.

No segundo tempo, os holandeses retomaram a partida logo no primeiro minuto, com um gol de Gakpo após novo cruzamento na área, de Summerville.

Arte HTML5/Folhagráfico/AFP https://www1.folha.uol.com.br/webstories/esporte/2026/06/maiores-artilheiros-das-copas-do-mundo/ *** Sete minutos depois, Gakpo reapareceu e marcou um golaço a seu estilo: cortou da esquerda para a direita e bateu rasteiro no canto direito do goleiro.

Logo depois do quarto gol, entrouo sueco Elanga, que em três minutos marcou o gol de consolação dos nórdicos.

A partir daí, a Suécia ainda tentou algumas jogadas, mas o jogo perdeu intensidade. Aos 43min, Summerville fez o quinto para selar a goleada com um chute também no cantinho do gol, da entrada da área.

GRUPO F

Agora, a Holanda tem 4 pontos e lidera o grupo. A Suécia, apesar da derrota, continua na segunda posição, com 3 pontos. Japão, com 1 ponto, e Tunísia, zerada, duelam à 1h deste domingo (20).