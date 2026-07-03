Herói de Portugal, Ramos tem média de gols superior à de CR7 em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gonçalo Ramos voltou a brilhar com a camisa da seleção portuguesa. Ao fazer o gol da vitória nesta quinta-feira (2) por 2 a 1 contra a Croácia, o atacante não apenas garantiu a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas também reacendeu um debate sobre o seu espaço reduzido na equipe do técnico Roberto Martínez.

Foi apenas o segundo jogo do atacante no Mundial. Contando os jogos contra a RD Congo e a Croácia, Gonçalo Ramos tem apenas 39 minutos em campo no torneio. Mas os números mostram a eficiência do atleta, que apresenta uma média de gols superior à do astro Cristiano Ronaldo na competição.

Ao balançar as redes dos croatas, Gonçalo Ramos atingiu a média de 0,66 gol por partida em duas participações em Copas do Mundo (quatro gols em seis jogos) bem superior ao aproveitamento histórico de Cristiano Ronaldo na competição (0,42).

É importante estar sempre preparado. Eu acho que estou sempre focado e trabalho no meu limite. Dou sempre tudo e acho que isso é o mais importante. Depois, o trabalho acaba nos recompensando Gonçalo Ramos

O técnico Roberto Martínez destaca a importância de Gonçalo Ramos, mas deixa claro que seu elenco está recheado de grandes opções para integrar o time titular.

Não há outro jogador com a força e capacidade de entrar na área como o Gonçalo Ramos. Tínhamos mais jogadores que podiam ajudar. Gonçalo entre os 11? É o que queremos.Roberto Martínez

EFICIÊNCIA: UM GOL A CADA 50 MINUTOS

A frequência de gols de Gonçalo Ramos no Mundial também é bem superior em relação à de Cristiano Ronaldo. Ele marca a cada 50 minutos na história do torneio, enquanto Cristiano Ronaldo marca a cada 192 minutos.

Gonçalo Ramos chamou a atenção na Copa do Qatar, em 2022, quando substituiu o próprio CR7 contra a Suíça e anotou um hat-trick. Agora, na edição de 2026, bastaram apenas 27 minutos em campo vindo do banco contra a Croácia para o atacante decidir o confronto e carimbar a vaga portuguesa.

CR7 E A HORA DECISIVA

Na vitória dramática diante da Croácia, Cristiano Ronaldo também demonstrou sua importância e marcou o primeiro dos portugueses, em cobrança de pênalti. O camisa 7 chegou a 11 gols em 26 partidas em seis participações nas Copas do Mundo.