Herói da Espanha quase perdeu Copa por lesão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Mikel Merino saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória da Espanha contra Portugal, por 1 a 0, e classificar a sua seleção às quartas de final da Copa do Mundo. Para viver essa alegria nesta segunda-feira, o jogador de 30 anos teve que superar uma contusão grave às vésperas da competição.

Herói da Espanha sofreu uma lesão rara a seis meses do início do Mundial. O jogador do Arsenal teve uma fratura por estresse no pé direito no dia 25 de janeiro e precisou passar por uma cirurgia. As previsões sobre a sua recuperação não eram claras, graças ao caráter incomum do quadro médico.

Merino voltou a jogar em maio e correu contra o tempo para ser convocado pela Espanha. O retorno aos gramados pelo clube de Londres aconteceu na reta final da campanha do título da Premier League. Ele, no entanto, não participou da derrota para o PSG, na decisão da Champions League desta temporada.

Ele falou sobre a batalha para voltar à forma física ideal antes da Copa. Após a vitória contra Portugal, o atleta confessou ter pensado que não conseguiria estar com a seleção espanhola e celebrou seu momento de glória e superação.

A vida tem altos e baixos, momentos bons e ruins. Quando me disseram sobre a lesão, pensei que não conseguiria estar na Copa do Mundo... e aqui estamos. Você nunca se acostuma a viver alegrias como estas. Foi uma partida muito bonita, e poder dar essa alegria às pessoas em suas casas é algo especial. Mikel Merino, meio-campista da Espanha, à imprensa

Merino também citou as saudades do filho em entrevista. Em meio a um ano de dificuldades, o jogador pôde celebrar o nascimento de Marco, fruto do seu casamento com Lola Liberal, em maio. Agora, no entanto, ele convive com o fato de perder o crescimento do seu bebê enquanto joga o Mundial.

Passei por momentos difíceis neste ano, mas agora, depois do nascimento do meu filho e de não poder vê-lo crescer de perto, uso isso como força para seguir em frente. Mikel Merino, meio-campista da Espanha, à imprensa

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, não poupou elogios a Merino após o jogo: "Se fosse preciso, eu iria buscar Mikel Merino na casa dele e o traria nos braços. Ele nunca falha; ele é uma garantia, alguém em quem sempre se pode confiar", declarou a jornalistas.

Mikel Merino disputa sua primeira Copa do Mundo. Ele chegou ao Arsenal em agosto de 2024, após passar seis temporadas na Real Sociedad, da Espanha. Ele também jogou no Borussia Dortmund e no Newcastle, depois de ter feito a base inteira no Osasuna, clube em que seu pai, Ángel Miguel Merino Torres, fez história como jogador.

A comemoração do gol contra Portugal, inclusive, teve um gesto de homenagem ao pai. Ao girar ao redor da bandeirinha de escanteio, Mikel recriou um movimento "eternizado" por Ángel no Osasuna há mais de três décadas.