Herói da Áustria na Copa é 'gigante' de 2m e rompeu ligamento três vezes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sasa Kalajdzic virou um herói na Áustria. Foi com um cabeceio do atacante no último lance do jogo contra a Argélia, neste sábado (27), que a seleção buscou o empate por 3 a 3 e se classificou para encarar a Espanha no mata-mata da Copa do Mundo. O gol, além de significar muito para o país, também é o ponto alto da carreira de um centroavante que sofreu muito com lesões nos últimos anos.

Sasa Kalajdzic tem 28 anos e nasceu em Viena, na Áustria. O centroavante chama a atenção pelos 2,00m de altura e imposição na bola aérea.

Kalajdzic, um dia, já foi uma grande promessa do futebol austríaco. Revelado pelo Admira, ele se destacou entre 2018 e 2019 e foi comprado pelo Stuttgart, da Alemanha.

O pesadelo das lesões começaram já na pré-temporada pelo Stuttgart, em 2019. Durante um amistoso, o centroavante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só voltou a tempo de fazer seis jogos naquela temporada.

O ano seguinte foi de destaque. Com 17 gols marcados, Kalajdzic foi um dos artilheiros do Campeonato Alemão e começou a chamar a atenção de gigantes. Entre eles, o Borussia Dortmund sondou sua situação para ser substituto de Haaland, que viria a ser vendido ao Manchester City.

Sasa foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e se machucou na estreia. Logo no seu primeiro jogo pelo clube, em 2022, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador rompeu, dando início a mais um período longo de recuperação.

Um novo clube, a mesma velha lesão. Depois de se recuperar, Kalajdzic foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mas o ligamento do joelho direito rompeu de novo e frustrou os planos do atacante mais uma vez.

A carreira parecia tomar rumos sofridos, mas a volta por cima veio na última temporada. Kalajdzic voltou ao futebol da Áustria em um novo empréstimo do Wolverhampton. Pelo LASK no último ciclo, o centroavante não sofreu com lesões e marcou sete gols em 27 jogos disputados. Eles foram suficientes para o centroavante ser convocado para defender o país na Copa do Mundo.

Kalajdzic começou a Copa como titular da Áustria. Na estreia, contra a Jordânia, ele pouco conseguiu fazer e foi substituído na volta do intervalo -sua seleção venceu o jogo por 3 a 1.

O centroavante virou reserva, não jogou contra a Argentina, mas precisou só de um minuto para virar um herói nacional contra a Argélia. Logo após os argelinos abrirem 3 a 2 no placar e deixarem a Áustria muito perto da eliminação, o técnico Ralf Rangnick recorreu ao grandalhão para o último suspiro.

Kalajdzic precisou só de uma chance. No último lance do jogo, ele recebeu bola ajeitada de cabeça por Gregoritsch e cabeceu no contrapé do goleiro. O gol colocou a Áustria no mata-mata da Copa do Mundo.

"Acho que vou ter que ver se preciso ir ao hospital agora para verificar se há uma possível concussão por causa dos tapas dos meus companheiros [risos]. Eu nem sei o que aconteceu. Foi definitivamente um dos melhores momentos da minha carreira", disse Sasa Kalajdzic.

Com Kalajdzic, a Áustria vai encarar a Espanha na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), em Los Angeles. Se passar, a seleção austríaca pegará o vencedor do jogo entre Portugal e Escócia nas oitavas de final.