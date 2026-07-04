Herói da Argentina diz que pensou em se aposentar após lesão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque na classificação da Argentina sobre Cabo Verde com um gol e uma assistência, pela segunda fase da Copa do Mundo, o zagueiro Lisandro Martínez disse que pensou em se aposentar após sofrer uma lesão grave no ano passado.

O zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em fevereiro de 2025. Ele ficou quase nove meses em recuperação e só voltou a jogar em novembro.

Sim [pensou em se aposentar]. Essa foi a pior lesão que já tive. Eu estive no chão, muito mal. Depois que nasceu minha filha tudo se equilibrou, vi minha mulher dando à luz, o esforço que ela fez e pensei: 'como não vou seguir lutando?' Lisandro Martínez, na zona mista

Martínez voltou, foi convocado e foi fundamental na classificação da Argentina sobre Cabo Verde. Ele deu a assistência para Messi abrir o placar e marcou o segundo gol argentino no jogo, já na prorrogação. A seleção venceu o duelo por 3 a 2 com muito sofrimento.

Esta é a segunda Copa do Mundo de Martínez com a Argentina. Ele esteve presente na campanha do título de 2022 e foi titular em algumas partidas. Na atual edição, o zagueiro só não começou entre os 11 contra a Jordânia, quando a vaga na segunda fase já estava garantida.

A Argentina vai encarar o Egito nas oitavas de final. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta.