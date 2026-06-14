Hakimi celebra empate de Marrocos e diz que Brasil é 'um dos favoritos'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção do Marrocos deixou o campo com um saldo positivo após empatar diante do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026. Para o capitão Achraf Hakimi, astro do PSG, o desempenho da equipe africana em Nova Jersey (EUA) precisa ser muito valorizado, considerando o peso do primeiro desafio no Grupo C.

"Não foi fácil. Enfrentamos uma equipe forte, uma das favoritas ao título mundial. Saímos com o empate, mas estamos muito felizes com a nossa performance. Agora é evoluir a cada partida e focar na próxima rodada, disse Hakimi, na saída do gramado, à CazéTV.

O resultado diante da seleção mais tradicional da chave eleva a confiança dos marroquinos na busca por uma vaga na etapa eliminatória. Em diversos momentos do confronto, a equipe africana não se acuou: pressionou o Brasil e chegou a ditar o ritmo do jogo.

O cenário do Grupo C

Agora, os marroquinos voltam as atenções para os duelos contra Escócia e Haiti - adversários teoricamente mais frágeis do grupo. Caso Brasil e Marrocos confirmem o favoritismo nas próximas rodadas, a liderança da chave será decidida no saldo de gols.

"Temos que continuar, seguir em frente, com os pensamentos positivos, aprendendo com os nosso erros. Teremos mais dois jogos para seguir no torneio e isso é o mais importante neste momento", concluiu Hakimi, líder da geração marroquina semifinalista da Copa de 2022.