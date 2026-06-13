Haiti e Escócia têm 80 anos de ausência somados no Mundial

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Haiti e Escócia entram em campo neste sábado (13) carregando um dado incomum para os padrões de uma Copa do Mundo. Somados, os dois países acumulam 80 anos de ausência do torneio que tem 96 anos.

A partida do Grupo C será às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Boston).

O Haiti volta ao Mundial após um intervalo de 52 anos. Sua única participação ocorreu em 1974, na Alemanha Ocidental.

A Escócia, por sua vez, disputa sua primeira partida de Copa desde a edição de 1998, na França, encerrando um jejum de 28 anos.

O retorno haitiano ganha contornos ainda mais incomuns pelo caminho percorrido até a classificação. Durante as eliminatórias, a seleção disputou todas as partidas como mandante em Curaçao, sem atuar em território haitiano.

A crise de segurança no país impediu a utilização do estádio nacional ao longo da campanha.

Haiti x Escócia

Grupo C | 13 de junho, às 22h

Gillette Stadium, em Boston (EUA)

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