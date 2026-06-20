Haiti é a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo de 2026

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 já tem sua primeira seleção eliminada. A derrota por 3 a 0 para o Brasil, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, encerrou as chances do Haiti no Grupo C.

Com dois jogos disputados, os haitianos somam duas derrotas, nenhum gol marcado e quatro sofridos. Mesmo que vençam Marrocos na rodada final, chegarão a apenas três pontos, pontuação igual a da Escócia -caso o time europeu perca para o Brasil.

O problema é que o primeiro critério de desempate é justamente o confronto direto, segundo a Fifa. Como o Haiti perdeu para a Escócia na primeira rodada, não tem mais chance.

A eliminação ocorre na edição que marcou o retorno do país ao principal torneio do futebol mundial. O Haiti não disputava uma Copa desde 1974.

A campanha começou com a derrota por 1 a 0 para a Escócia. O placar foi definido por John McGinn, mas os haitianos permaneceram vivos até os minutos finais e chegaram a pressionar em busca do empate.

Contra o Brasil, a resistência durou menos. A equipe comandada por Sébastien Migné apostou em uma formação com cinco defensores, mas sofreu os três gols ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha marcou duas vezes e Vinicius Junior completou o placar.

Agora, o Brasil, com quatro pontos, é líder do grupo por conta do saldo de gols. Marrocos tem a mesma pontuação, mas dois gols a menos --venceu a Escócia por 1 a 0 mais cedo.

Restará ao Haiti apenas a despedida do torneio. A seleção enfrentará Marrocos no dia 24, em Atlanta, em sua última partida na competição. Já o Brasil pega a Escócia, em Miami, de olho em garantir a liderança.